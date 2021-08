Geld für Kultur in Thun – Stadt will Vertrag mit den Seespielen vorzeitig verlängern 2020 und 2021 gab es keine Thunerseespiele. Nun soll die Stadt Thun ihre Unterstützung vorzeitig bis 2026 garantieren. Entscheiden muss der Stadtrat am 19. August. Michael Gurtner

Stimmungsbild der Thunerseespiele – hier bei einer Aufführung von «Cats» im Jahr 2017. Foto: Patric Spahni

Stimmungsvolle Sommerabende mit Musik, Tanz und Schauspiel auf der Seebühne: Was seit den allerersten Thunerseespielen im Jahr 2003 zum Sommer in Thun gehört wie das Bad im See und in der Aare oder ein proppevoller Mühleplatz, fiel bekanntlich 2020 und 2021 der Corona-Pandemie zum Opfer. 2022 sollen die Musicalfans mit «Io senza te» endlich wieder auf ihre Kosten kommen.

Apropos Kosten: An denjenigen der Seespiele beteiligt sich jeweils auch die Stadt Thun. Und zwar seit 2010 mit 90’000 Franken in bar und 60’000 Franken in Form von Dienstleistungen. Vertraglich zugesichert sind diese 150’000 Franken sowie die Standortbewilligung bis 2024.