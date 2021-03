Roadpricing in Bern – Stadt will Test auf Monbijoubrücke beschränken Verkehrsdirektorin Marieke Kruit (SP) bekräftigt, dass ein Pilotprojekt für Strassenzölle nur für die Monbijoubrücke vorgesehen ist. Doch bis dorthin ist es noch ein langer Weg. Michael Bucher

In Zukunft könnten Autofahrer testweise zur Kasse gebeten werden, wollen sie die Monbijoubrücke passieren. Foto: Adrian Moser

Der Bundesrat will den Schweizer Städten Testläufe in Sachen Mobility-Pricing erlauben. Das Prinzip dahinter: Die Fahrt auf Strasse und Schiene soll je nach Zeitpunkt und Abschnitt mehr oder weniger kosten. Dadurch sollen die Verkehrsspitzen geglättet werden. Solche Pilotprojekte sollen maximal vier Jahre dauern. Dass sich die Stadt Bern dafür interessiert, ist schon eine Weile bekannt. Am Mittwoch machte diese Zeitung nun neue Details dazu publik. So soll etwa auf der viel befahrenen Monbijoubrücke (15’000 Autos pro Tag) versuchsweise eine Art Brückenzoll für Autofahrerinnen und -fahrer eingeführt werden.