Verkehr in Thun – Stadt will Aufhebung der Einbahn prüfen Thun wirft 195'000 Franken auf, um zu prüfen, ob ein Verkehrsversuch ohne Einbahn zwischen Guisanplatz und Marktgasse machbar wäre.

Fahren hier die Autos schon bald wieder in beide Richtungen? Die Stadt Thun will dies prüfen. Foto: Patric Spahni

Anfang 2022 setzten der Kanton Bern und die Stadt Thun zur Verbesserung der Verkehrssituation am rechten Seeufer und in der Innenstadt diverse Sofortmassnahmen um. «Die Resultate zeigten, dass die Massnahmen wirkten, die quantitativen Ziele jedoch knapp nicht erreicht wurden», schreibt die Stadt Thun nun in einer Medienmitteilung. Und erinnert daran, dass der Gemeinderat damals schon seine Bereitschaft für eine versuchsweise Aufhebung des Einbahnregimes signalisierte, wenn ein breiter politischer Konsens vorliegt.

Stadtpräsident Raphael Lanz und Bauvorsteher Konrad Hädener führten daraufhin Gespräche mit den Gemeindepräsidenten von Hilterfingen, Oberhofen, Sigriswil und Steffisburg, schreibt die Stadt weiter. Ein Ansatz, der weiterverfolgt werden soll, ist ein Versuch ohne Einbahn zwischen Guisanplatz beim Kino Rex und der Marktgasse.

Mit der versuchsweisen Aufhebung des Einbahnregimes zwischen Guisanplatz – im Volksmund «Rex-Kreisel» – und Marktgasse dürfte sich der Verkehr zwischen Freienhofgasse und Burgstrasse und weiter Richtung Spital, Steffisburg und Goldiwil reduzieren, mutmassen die Verantwortlichen. «Damit könnte auch der Lauitorkreisel entlastet werden, was den Rückstau in die Hofstettenstrasse verringerte», schreibt die Stadt.

Allerdings wollen die Beteiligten zuerst genau prüfen, welche Folgen ein solcher Versuch hätte. Denn: Es sind diverse Abhängigkeiten zu berücksichtigen und die genaue Verkehrsführung zu klären. Eine mögliche Lösung sei, den Verkehr aus Richtung Allmendbrücke via Grabenstrasse zum Berntorkreisel zu führen und jenen vom Berntor her Richtung Allmendbrücke statt über die Grabenstrasse über die Route Bernstrasse–Kyburgstrasse–Schwäbisgasse.

«Der skizzierte Verkehrsversuch bedingt ein vertieftes Variantenstudium unter Einbezug insbesondere der Gemeinde Steffisburg», heisst es in der städtischen Medienmitteilung. «Je nach Variante ist zudem eine provisorische Anpassung des Berntorkreisels nötig.» Um aussagekräftige Resultate zu erhalten, soll zudem keine lokale Baustelle den Verkehrsversuch beeinträchtigen.

Zweite Einfahrtspur im Lauitorkreisel

Priorität hat für die Planenden eine Anpassung des Lauitorkreisels. Gemäss einem Vorschlag des runden Tisches zum Verkehr markiert die Stadt in der Kreiselzufahrt aus Richtung Obere Hauptgasse einen zweiten Fahrstreifen. Denn die Analyse hatte ergeben, dass jedes zweite Fahrzeug in die Hofstettenstrasse abzweigt. Mit einer zweiten Fahrspur verbessere sich die Einfahrt in den Kreisel für die Fahrzeuge aus der Hofstettenstrasse, sodass sich auch der Rückstau verringern dürfte, schreibt die Stadt.

Die Markierung soll als Verkehrsversuch mit Start im ersten Quartal 2023 während sechs Monaten umgesetzt werden. Bauliche Massnahmen sind nicht vorgesehen, die Bushaltestelle bleibt bestehen. Die Wirkung des Versuchs soll mittels eines umfassenden Monitorings analysiert werden. Fällt die Wirkungskontrolle positiv aus, ist eine definitive Lösung denkbar.

Die vier Gemeindepräsidenten unterstützen die vorgeschlagene Stossrichtung der Stadt Thun. «Ich bin hocherfreut, dass wir eine Einigung erzielen konnten», so Stadtpräsident Raphael Lanz. Gemeinderat Konrad Hädener ergänzt: «Wir sind zuversichtlich, dass der Lösungsansatz das Potenzial hat, die Verkehrssituation am rechten Seeufer zu verbessern, ohne negative Auswirkungen auf andere Verkehrsbeziehungen zu generieren.» Auch der Kanton Bern begrüsst die Durchführung des Verkehrsversuchs.

Kosten: Mehr als 320’000 Franken

Der Thuner Gemeinderat hat für die Prüfung Verkehrsversuch Einbahnregime 195’000 Franken und die Anpassungen am Lauitorkreisel 130’000 Franken bewilligt. Der Kostenteiler mit den Agglomerations-Gemeinden und dem Kanton bleibe noch zu klären, schreibt die Stadt. Das vertiefte Variantenstudium für die versuchsweise Aufhebung des Einbahnregimes ist für 2023 vorgesehen. Danach erfolgt die Vernehmlassung bei der Stadt, dem Kanton Bern und der Gemeinde Steffisburg sowie die Ausarbeitung eines Bauprojekts mit Kostenteiler.

