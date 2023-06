Lärmschutz in Bern – Stadt will 50 Strassen zum Flüstern bringen In den kommenden zehn Jahren will die Stadt Bern mehr in Flüsterbeläge investieren, die deutlich teurer als herkömmliche Beläge sind. Diese Massnahme diktiert der Lärmschutz. Jessica King

Der Flüsterbelag – hier auf der Bernstrasse rechts im Bild – reduziert die Lärmbelastung massiv. Foto: Raphael Moser

Am Schluss des Gesprächs hält René Lutz kurz inne. «Die Wirkung des Flüsterbelags kann man sehr gut selber testen», sagt der Projektleiter Erhaltungsmanagement Verkehrswege der Stadt Bern. Dafür müsse man sich irgendwo bei einem Übergang zu einem solchen Belag hinstellen – etwa bei der Neubrückstrasse, die vom Bierhübeli in die Stadt führt. Wenn dann ein Fahrzeug auf einen zurolle, müsse man die Ohren spitzen. Sobald es auf den neuen Belag komme, klinge es so, als ob es wieder wegfahre, weil der Lärm verebbe. «Der Unterschied ist verblüffend.»

Dreizehn Strassen in der Stadt Bern sind bisher auf einer Länge von insgesamt fünf Kilometern mit Flüsterbelag ausgestattet. Dieser heisst so, weil er dank einer porösen Oberfläche das Abrollgeräusch der Reifen auf der Strasse stark dämpft – und so den Strassenlärm deutlich mindert. Um bis zu acht Dezibel weniger laut sind Fahrzeuge auf den Belägen. Übersetzt: Menschen nehmen im Vergleich zu vorher weniger als ein Viertel der Verkehrsmenge wahr.

50 Strassen mehr mit Flüsterbelag

In den kommenden Jahren will die Stadt nun weiter aufrüsten: Rund 50 zusätzliche Strassen sollen einen Flüsterbelag erhalten – darunter die Länggassstrasse, die Monbijoustrasse, die Schanzenstrasse, die Pestalozzistrasse, die Sandrainstrasse oder die Jungfraustrasse.

Grund für diese Offensive sind unter anderem die gesetzlichen Auflagen des Lärmschutzes, welche die Stadt als Strasseneigentümerin umsetzen muss. Bei 660 Liegenschaften auf Gemeindegebiet werden die Grenzwerte aktuell überschritten, 140 wurden schon entlastet. «Wir arbeiten intensiv daran, dass diese Zahl weiter sinkt», so Lutz.

Nachdem die Lärmschutzverordnung des Bundes in Kraft getreten war, installierte die Stadt – als Übergangsmassnahme – bereits lärmdämmende Fenster, was sie rund 20 Millionen Franken gekostet hat. In den Gebäuden selber also, im Wohnraum der Liegenschaften, seien die Stadtbewohnerinnen und -bewohner vor Lärm geschützt, so Lutz. «Aber das Gesetz sagt klar, dass der Lärm auch dann reduziert werden muss, wenn er nur an die Fassaden prallt.»

Flüsterbelag wird auf der Kantonsstrasse in Wohlen ausgelegt. Foto: Walter Pfäffli

Der Flüsterbelag ist – neben Tempo 30 – eine Lösung dafür. Er hat aber seine Tücken. So ist er laut Projektleiter Lutz zwar «nur unwesentlich» teurer als herkömmlicher Asphalt, hält aber deutlich weniger lang: maximal 10 Jahre statt deren 20 bis 25.

Die poröse Oberfläche des lärmarmen Belags ist auch empfindlicher als die städtischen Standardbeläge. Vor zwei Wochen musste etwa ein Teilstück des knapp einjährigen Belags auf der Neubrückstrasse ausgebessert werden, weil sich laut Lutz diverse Faktoren unglücklich verkettet haben: Die starke Sonneneinstrahlung am Nachmittag, die Bremswirkung der Doppelgelenkbusse sowie der Schichtverbund, der nicht stimmte. Bis heute kann der Belag nicht bei Kreuzungen oder Bremszonen von Bussen eingebaut werden – weshalb die Stadt auch im Projekt «Dr nöi Breitsch» die Kreuzungsbereiche ausnehmen musste.

Und nicht zuletzt: Der Flüsterbelag ist nach ein paar Jahren bereits deutlich weniger dämpfend als zu Beginn, weil sich die Löcher mit Schmutz und Reifenabrieb füllen. Er schluckt dann noch etwa die Hälfte des Lärms.

Die finanzielle Frage

Welche finanziellen Zusatzbelastungen kommen damit auf die Stadt Bern zu? Flüsterbeläge stellen eine relativ teure Lärmschutzmassnahme dar, weil sie rascher ersetzt werden müssen als ein Standardbelag, so die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün. Auch auf mehrmaliges Nachfragen will aber keine Zahl genannt werden: «Das hängt von diversen Faktoren ab und kann nicht in einem einfachen Betrag ausgedrückt werden», so Lutz. Diese Faktoren seien: Verkehrsbelastung, Aufbau der Strasse, Arbeiten für Werkleitungen, Verschmutzung, Wahl des Belagstyps.

Auf die Frage, ob sich der Zusatzaufwand finanziell lohne, antwortet Lutz: «Wir sind gesetzlich verpflichtet, zu handeln. Das ist kein Wunschkonzert.» Die Stadt wolle aber sorgfältig mit Steuergeldern umgehen und koordiniere die Massnahmen mit anderen Arbeiten, etwa Kanalisationsprojekten. Oder wenn Leitungen für den Ausbau von Fernwärme verlegt werden. Gleichzeitig möchte die Stadt nicht gute Beläge rausreissen, die noch Jahre gehalten hätten. «Das bedeutet, dass die Planung seine Zeit braucht», so Lutz.

Und was ist mit Tempo 30?

In den Quartieren zeigt man sich zufrieden mit dem Flüsterbelag – aber auch ungeduldig. «Auf der kantonalen Tiefenaustrasse schätzen ihn Anwohnende sehr», sagt etwa Daniel Blumer, Geschäftsführer der Quartierskommission Länggasse-Engehalbinsel. «Der Gamechanger in Sachen Lärm sind aber nicht Flüsterbeläge, sondern flächendeckende Tempo-20-Begegnungszonen in den Quartieren.» So hält er es für zielführend, wenn die Stadt innerhalb von zwei Jahren eine grosse Planung dieser Zonen vorlegen würde – und natürlich auf jenen Strassen, in denen der Lärm Grenzwerte überschreitet, Flüsterbeläge verbaue.

Doch wann entscheidet sich die Stadt für Flüsterbeläge, wann für Tempo 30 oder 20? Oder anders gefragt: Könnten mehr Flüsterbeläge die bei Bürgerlichen tendenziell unbeliebten Tempo-30-Zonen ersetzen? Bei der Stadt Bern winkt man ab: Es sei nicht zielführend, Flüsterbeläge gegen Tempo 30 auszuspielen. Einerseits, weil die Beläge relativ teuer seien. Andererseits, weil Tempo 30 nicht nur aus Lärmschutzgründen eingesetzt werde. «Vor allem verbessert Tempo 30 die Verkehrssicherheit und verflüssigt den Verkehr, was dann ebenfalls zu einer Lärmreduktion führt», so die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün auf Anfrage.





