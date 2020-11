Gemeindewahlen vom 29. November – Stadt verschickt teilweise unvollständiges Wahlmaterial Panne beim Versand des Wahlmaterials der Stadt Bern: Bei einem Teil der Stimmberechtigten sind die Unterlagen nicht vollständig. Stefan Schnyder

Das blaue «Blöckli» mit den Listen der Gemeinderatswahlen ist nicht allen Stimmberechtigten vollständig ausgeliefert worden. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Wahlen sind anfällig für Pannen und Missgeschicke. Das ist nicht erst seit den US-Wahlen 2020 bekannt. Nun hat sich auch die Stadt Bern eine Panne geleistet. Bis am Donnerstag haben sich rund 20 Stimmberechtige mit dem Hinweis an die Stadtkanzlei gewandt, dass das ihnen zugestellte Wahlmaterial unvollständig sei, wie die Stadt Bern am Donnerstagnachmittag mitteilte.

Konkret fehlten Teile des zusammengeklebten «Blöcklis» mit den Listen für die Gemeinderatswahlen. Das vollständige hellblaue A5-«Blöckli» sollte einen leeren Wahlzettel sowie die vier Listen Bürgerliches Bündnis (BüBü), Mitte-Liste (Mitte), RotGrünMitte (RGM) und Ensemble c’est tout (ZÄMÄ) enthalten.