Überzeit wird jedoch bewilligt – Stadt verbietet Freinacht bei YB-Meistertitel Die Young Boys können am Sonntag Meister werden. Zwar verbietet die Stadt wegen Corona eine generelle Freinacht, sie stellt andere Optionen in Aussicht. UPDATE FOLGT

Eine Freinacht wirds bei einem YB-Meistertitel nicht geben. Doch eine Überzeitbewilligung für Bars gibt es. Foto: Christian Pfander

Die Feierlichkeiten geniessen bis heute Kult-Status. Im April vor zwei Jahren gewannen die Berner Young Boys zum ersten Mal seit 32 Jahren die Schweizer Fussballmeisterschaft. Am Sonntag könnte es nun zum dritten Mal in Folge soweit sein. Das Spiel gegen den FC Luzern kann YB jene Punkte einbringen, die es braucht, um die Verfolger entscheidend zu distanzieren.

Dennoch wird es in der Stadt Bern zwischen Sonntag und Montag keine Freinacht geben. Dies teilt die Stadt am Freitag mit. Es sei zwar verständlich, dass ein Meistertitel die Bernerinnen und Berner in Festlaune versetze, schreibt die Regierung, trotzdem werde aus aktuellen Gründen keine generelle Freinacht für die ganze Stadt bewilligt.

Stadt ruft zu Solidarität auf

Es gibt jedoch Hoffnung für die feierwütigen YB-Fans. Wie die Stadt weiterschreibt, hätten laut Gastgewerbegesetz alle Restaurationsbetriebe bereits heute die Möglichkeit, für ein freiwählbares Datum für ihren Innenraum eine Überzeitbewilligung bis 3.30 Uhr einzuholen. Diese Bewilligung kann auch für den Fall des Meistertitels am Sonntag eingesetzt werden. Und: Einige Bars verfügen sowieso schon über eine

generelle Überzeitbewilligung.

Bereits heute haben aufgrund der Corona-Situation und den begrenzten Besucherzahlen im Stadion die Gastgewerbebetriebe in der Stadt Bern die Möglichkeit, die YB-Spiele auf Bildschirmen in bewilligten Aussenbestuhlungsflächen zu zeigen. Dabei müssen sie aber ebenfalls darum besorgt sein, dass die geltenden Vorgaben des Bundes und des Kantons Bern eingehalten werden.

Zu guter letzt ruft die Stadt zur Eigenverantwortung auf. Sie zähle auf die Solidarität und das Verantwortungsbewusstsein der Fans. «Es ist wichtig, dass die Feierlichkeiten in einem kleineren Rahmen stattfinden und die Fangruppen auf eine grössere Ansammlung verzichten.»

Diese Beizen zeigen das Spiel

Das YB-Restaurant Eleven direkt beim Wankdorf-Stadion

Die Fussballbar Goal an der Junkerngasse

( ber )