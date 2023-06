Länggasse fürchtet mehr Lärm – Stadt unterstützt Quartier im Kampf gegen Depot-Ausbau Mit einer Lärmschutzwand wollen die SBB die Länggasse vor zunehmenden Zuglärm schützen. Wieso das bei den Anwesenden auf Kritik stösst und selbst die Stadt dagegen ist. Bernhard Ott

Projektbild der Lärmschutzwand aus Glas entlang der Depotstrasse. Sie kommt gleichsam als «Krone» auf eine acht Meter hohe Betonmauer zu stehen, die ebenfalls neu errichtet wird (auf dem Bild nicht sichtbar). Bild: PD

Anwohnende der Depotstrasse im Berner Länggassquartier sind besorgt: «Es wird ein Monster gebaut», sagt der pensionierte Immobilienfachmann Beat Guggisberg. Er wohnt selber nicht im Quartier, kennt aber die Verhältnisse vor Ort und hat eine Kollektiveinsprache von mehreren Personen eingereicht.

Mit dem «Monster» meint Guggisberg eine vier Meter hohe und 224 Meter lange Lärmschutzmauer aus Glas entlang der Depotstrasse, welche die SBB ab 2025 zum Schutz des Quartiers errichten wollen. Aus Sicht der Bahn ist der Lärmschutz im Interesse des Quartiers. Denn künftig würden in der Aebimatt «mehr und längere Züge abgestellt», sagt ein Sprecher. Dafür werden drei zusätzliche Wendegleise realisiert.

Die Glaswand soll dereinst auf eine über acht Meter hohe Betonmauer zu stehen kommen, der wiederum eine Grünfläche weichen muss. Laut einem Sprecher der SBB werden 850 Quadratmeter der heutigen Böschung beansprucht. Zudem müssten laut heutigem Stand vier bis sechs Bäume «entfernt werden».

Wo heute ein rostiger Zaun steht, soll dereinst die Mauer zu stehen kommen. Die Stadt Bern befürchtet, dass die geschützte Baumreihe dabei Schaden erleiden könnte. Fotos: Christian Pfander

Der Ausbau des Depots Aebimatt ist Teil der Leistungssteigerung Bern West, zu der auch der Bau eines knapp zwei Kilometer langen Tunnels zwischen Insel-Parking und Europaplatz gehört. Gegen die Vorhaben sind laut Bundesamt für Verkehr insgesamt 23 Einsprachen eingegangen – vier davon gegen das Teilprojekt Aebimatt.

Denkmalschutz versus Gesundheit?

Den besten Lärmschutz beim Teilprojekt Aebimatt würde wohl nur ein neues Depotgebäude gewährleisten, in dem alle Züge Platz hätten. Aber das bestehende Gebäude kann nicht abgerissen werden. Die im Sommer 1912 erstellten vier Hallen sowie das Bürohaus und der Wasserturm sind im Inventar der Stadt als «schützenswert» eingestuft. Dies hat zur Folge, dass viele Züge auch über Nacht im Freien abgestellt werden müssen, wo sie unter anderem wegen der Klima-Anlagen Lärm verursachen. «Damit die Züge zuverlässig losfahren können und sie der Jahreszeit entsprechend klimatisiert sind, können nicht sämtliche Aggregate ausgeschaltet werden», schreiben die SBB dazu auf der Projektwebsite.

Auf dem Areal des Depots Aebimatt wollen die SBB künftig mehr Züge abstellen, die auch in der Nacht Lärm verursachen. Daher soll das Quartier mit Lärmschutzmassnahmen geschützt werden.

Mit der Lärmschutzwand können an der Depotstrasse allerdings nur 29 Prozent der Wohneinheiten geschützt werden, hält der SBB-Sprecher fest. Daher sollen in den restlichen Wohnungen von Depot- und Waldheimstrasse insgesamt 75 Schallschutzfenstern eingebaut werden.

Für Immobilienfachmann Guggisberg ist klar: «Bei diesem Projekt stehen Nutzen und Ertrag in keinem Verhältnis.» Für die Anwohnenden sei unverständlich, dass der Bau einer neuen und grösseren Depothalle aus denkmalpflegerischen Gründen nicht möglich sei. «Offenbar ist der Schutz einer alten Halle, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, wichtiger als der Schutz der Gesundheit der Anwohnenden», sagt Guggisberg.

Zudem sei während der Bauzeit mit rund 400 LKW-Fahrten alleine zur Anlieferung des Betons zu rechnen, obwohl der Grossteil des Materials mit der Bahn transportiert werden soll. Aus Sicht der SBB ist entlang der Depotstrasse aber kaum mit LKW-Mehrverkehr zu rechnen, da die Zufahrt auf dem Niveau der Bahnanlagen erfolgen soll. «Die Verkehrszunahme auf der Depotstrasse wird sehr gering ausfallen», sagt der Sprecher.

Im Quartier gibt es aber auch die Befürchtung, dass ein Ende des Baulärms gar nicht mehr absehbar ist. Denn auf einem Teil des Areals entlang der Bühlstrasse sei der Bau von Hochhäusern geplant, sagt Guggisberg. Der SBB-Sprecher bestätigt lediglich, dass im Zusammenhang mit dem Depot-Ausbau geprüft werde, «einen Teil des Areals städtebaulich zu entwickeln.»

Diese Gebäude am Rande des Areals Richtung Bühlstrasse und Insel-Parking (im Hintergrund) dürften dereinst abgerissen werden, um neuen Platz zu machen.







Bei der Quartierkommission Länggasse-Engehalbhinsel hat man sich bisher noch kaum mit den Plänen der SBB befasst. Die Kollektiveinsprache der Anwohnenden gegen das Teilprojekt Aebimatt wird aber begrüsst. «Es war mir nicht bewusst, wie massiv der geplante Eingriff mit Betonmauer und Lärmschutzwand ist», sagt Geschäftsführer Daniel Blumer.

Stadt sorgt sich ums Klima

Überrascht von den Dimensionen des Vorhabens ist man auch bei der Stadt Bern, die ebenfalls eine Einsprache eingereicht hat. Die geplanten baulichen Eingriffe in die Umgebung «kann die Stadt nicht akzeptieren», heisst es beim Infodienst. Der Bau der Lärmschutzwand führe zu einer «wesentlichen Beeinträchtigung des wertvollen Stadt-, Quartier- und Strassenbilds.» Beim Bau der Mauer und dem geplanten Eingriff in die Böschung würden die Platanen in der über hundertjährigen Baumreihe nachhaltig geschädigt, da deren Wurzeln sich vor allem Richtung Böschung entwickelt hätten. «Damit würde eine wichtige Quelle zur Verbesserung des Stadtklimas geschädigt», hält der Sprecher der Stadt fest.

Problematisch sei auch die Lärmschutzmauer aus Glas. So etwa in Bezug auf den Vogelschutz, die zu erwartenden Lichtreflexionen und die Hitzeentwicklung in Bodennähe.

Begrüsst wird bei der Stadt hingegen die Absicht der SBB, einen Teil des Areals entlang der Bühlstrasse zu entwickeln. «Ob Hochhäuser an diesem Standort in Frage kommen, muss erst noch untersucht werden.»

