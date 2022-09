Drei Spiele würden in Thun stattfinden – Stadt unterstützt Kandidatur für Frauen-Fussball-EM Der Schweizerische Fussballverband bewirbt sich für die UEFA Women’s Euro 2025. In der Stockhorn Arena würden drei Gruppenspiele stattfinden. Der Stadtrat muss dazu einen Kredit von 3,6 Millionen Franken genehmigen.

Die Steffisburgerin Ana Maria Crnogorcević im Einsatz für die Frauen-Fussballnati. Wird man die Spielerin schon bald in Thun anlässlich eines EM-Einsatzes bewundern können? Foto: AFP

Im Sommer 2025 soll die Endrunde der Fussball-Europameisterschaft der Frauen erstmals in der Schweiz stattfinden. Am 12. Oktober wird der Schweizerische Fussballverband (SFV) die definitive Kandidatur bei der Uefa einreichen.

Der Thuner Gemeinderat unterstützt die Kandidatur, wie er am Donnerstag mitteilte. Falls die Schweiz den Zuschlag erhält, fände das Turnier in vier Regionen statt, je mit einem Haupt- und einem Nebenspielort: Zürich/St. Gallen, Basel/Luzern, Genf/Lausanne/Sion, Bern/Thun. In der Stockhorn Arena in Thun würden drei Gruppenspiele ausgetragen. Die Vergabe erfolgt am 25. Januar 2023.

Positive Effekte erwartet

Der Thuner Gemeinderat erachte die Schweizer Bewerbung für die Uefa Women’s EURO 2025, mit der Stadt Thun als Host City, aus verschiedenen Gründen als unterstützungswürdig. Bereits heute werde in den Fussballvereinen viel dafür getan, den Mädchen- und Frauenfussball sowohl im Leistungs- wie auch im Breitensport voranzubringen.

«Als Teil der national stattfindenden Veranstaltung könnte sich die Stadt Thun bei den Besuchenden aus dem In- und Ausland als attraktiver und lebendiger Sport- und Freizeitort präsentieren.» Die Stadt in ihrer Medienmitteilung

«Der Gemeinderat ist überzeugt, dass eine Europameisterschaft in der Schweiz den Frauenfussball in Thun und in der Schweiz bezüglich Akzeptanz und Stellenwert nachhaltig auf eine neue Stufe heben kann», so die Stadt in ihrer Mitteilung. Der erwartete wirtschaftliche Nutzen durch die hohe Medienpräsenz und die in- und ausländischen Teams und Gäste sei erheblich.

Als Teil der national stattfindenden Veranstaltung könnte sich die Stadt Thun bei den Besuchenden aus dem In- und Ausland als attraktiver und lebendiger Sport- und Freizeitort präsentieren. Chancen für einen positiven Imagetransfer können durch den Anlass genutzt werden. Auch Thun-Thunersee Tourismus unterstütze das Vorhaben.

Stadtrat muss Kredit genehmigen

Die Zusage der Stadt Thun sowie die Unterstützung der Kandidatur des SFV erfolgen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Stadtrat. Ein entsprechender Kreditantrag wird derzeit vorbereitet. Die Stadt Thun rechnet mit Bruttokosten von rund 3,6 Millionen Franken, wobei eine substanzielle Unterstützung durch Bund und Kanton Bern erwartet wird. Das Stadion befindet sich nicht im Eigentum der Stadt Thun, wodurch die FC Thun AG ihrerseits in eigenen Verhandlungen mit dem SFV stehe.

In Bern hat der Gemeinderat einen Verpflichtungskredit von rund 6 Millionen an den Stadtrat verabschiedet. Die Stadt Bern eigne sich als Austragungsort bestens und könnte mit dem Wankdorfstadion und seinen über 31'000 Plätzen auch für das Finalspiel in Frage kommen, teilt die Stadt Bern mit. Bern habe grosse Erfahrung mit Grossanlässen. Die Chancen für eine Schweizer Kandidatur stünden zudem gut.

pd/don

Fehler gefunden?Jetzt melden.