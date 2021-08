Prozess in Thun – Stadt und Stadträtin einigen sich vor Gericht Wegen der Aktion «Rosarote Welle» klagte die Stadt Thun gegen SP-Stadträtin Alice Kropf. Vor Gericht einigten sie sich auf einen Vergleich. In einem zweiten Punkt wurde Kropf freigesprochen. Michael Gurtner

In der Nacht auf den 18. Juni 2020 wurde auf der Bahnhofbrücke in Thun eine rosa Welle aufgemalt. Nun stand SP-Stadträtin Alice Kropf deswegen vor Gericht. Foto: PD

Hat sie gemalt, oder hat sie nicht gemalt? Das war die entscheidende Frage im Prozess gegen die Thuner SP-Stadträtin Alice Kropf am Freitag vor dem Regionalgericht Oberland. Auslöser war eine politische Aktion in der Nacht auf den 18. Juni 2020: Auf der Bahnhofbrücke in Thun wurde damals eine rosarote Welle auf der Fahrbahnmitte angebracht, zudem wurden die Holzlatten, die damals Fussgängerinnen und Fussgänger vom Queren der Strasse abhielten, weggeräumt.

Alice Kropf bestätigte im Juli gegenüber dieser Zeitung, dass sie vor Ort gewesen sei. Es habe sich um eine Aktion gegen die «unhaltbare Situation für den Langsamverkehr» gehandelt. Der Lattenzaun sei ein Hindernis für den Fussverkehr gewesen, zudem schiebe die Stadt Langsamverkehrsprojekte auf die lange Bank. Die rosarote Welle war ein Verweis auf die damals geplante und mittlerweile offiziell aufgemalte blaue Welle als Mehrzweckstreifen zwischen dem Maulbeerkreisel und dem Eingang zum Bälliz.