ÖV-Verspätungen bei Schneefall – Bernmobil hat keine Schneeketten Drei SVP-Stadträte fordern von Bernmobil den Einsatz von Schneeketten bei Wintereinbrüchen. Bloss: Das Verkehrsunternehmen besitzt gar keine. Christian Häderli

Als der Schnee am 17. Januar auf den Strassen Berns ansetzte, konnten die Bernmobil-Busse Steigungen nur noch mit Mühe bewältigen. Foto: Raphael Moser

Es war eine eindrückliche Liste, die Bernmobil am Nachmittag des 17. Januar auf Twitter veröffentlichte: Auf 27 Bus- und Tramlinien mussten Pendlerinnen und Pendler an jenem Dienstag just zum Feierabendverkehr hin mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.