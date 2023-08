Stadt Thun zeichnet Künstler aus – Veronica Fusaro bekommt Musikpreis Die Stadt Thun ehrt die Musikerin Veronica Fusaro mit dem Musikpreis und den Künstler Philipp Schaerer mit dem Kunstpreis.

Veronica Fusaro, wie sie leibt und lebt. Foto: PD/Raphael Schaller

Die Stadt Thun ehrt mit den Kulturpreisen jedes Jahr professionell arbeitende Künstlerinnen und Künstler in verschiedenen Sparten. In diesem Jahr verleiht die Kulturkommission der Thuner Sängerin und Songwriterin Veronica Fusaro den mit 10’000 Franken dotierten Musikpreis. «Fusaro verfolgt seit ihrer Jugend unbeirrt und zielstrebig ihren künstlerischen Weg», schreibt die Stadt Thun in einer Mitteilung vom Donnerstag. «Sie berührt mit ihrer warmen, klaren Stimme; ihre eingängigen Songs reissen mit, lassen aber auch intime Momente entstehen.»

Nach verschiedenen Singles und EPs ist im Januar 2023 Fusaros Debütalbum erschienen. Die Kulturkommission würdigt «ihr künstlerisches Engagement und ihre grosse musikalische Eigenständigkeit, mit der sie ihrer Musik eine unverwechselbare Stimme verleiht».

Zwischen Realität und Fiktion

Weiter zeichnet die Kulturkommission den Künstler und Architekten Philipp Schaerer mit dem Kunstpreis aus. Die Auszeichnung ist ebenfalls mit 10’000 Franken dotiert. Das Studium der Architektur an der EPFL in Lausanne legte den Grundstein «für Schaerers beeindruckende künstlerische Laufbahn».

Basierend in der Regel auf computergenerierten Bildern, bewegen sich seine Arbeiten an der Schnittstelle zwischen Realität und Fiktion. Seine Werke befinden sich in namhaften nationalen und internationalen Institutionen wie dem Museum of Modern Art in New York oder dem Centre Pompidou in Paris, «was von der hohen Wertschätzung seines Schaffens in der Kunstwelt zeugt», schreibt die Stadt.

Ehre für Philipp Schaerer, Künstler und Architekt. Foto: PD/Philipp Schaerer





Der mit 5000 Franken dotierte Kulturstreuer, der für ausserordentliches Schaffen im Bereich Kulturvermittlung verliehen wird, geht in diesem Jahr an Reto Kupferschmied. Der Veranstalter und Gastronom war früher selbst als Komiker tätig. 2009 eröffnete er die Mundwerk-Kulturbar und belebte gemeinsam mit Nando Fend 2016 das Honky-Tonk-Festival neu.

Weitere Auszeichnungen

Mit dem Kulturförderpreis von 5000 Franken ehrt die Stadt Dominique Bircher. Die junge Flötistin schloss Anfang 2023 mit Auszeichnung ihr Bachelor-Studium an der Hochschule der Künste Bern (HKB) ab. Neben dem Studium bildete sich Dominique Bircher im Rahmen von Meisterkursen weiter und wirkte in diversen Produktionen mit, die sie zum Teil selbst initiierte und organisierte.

Ein weiterer Kulturförderpreis über 5000 Franken geht an den literarischen Übersetzer Steven Wyss. Im Frühling 2023 ist beim Limmat-Verlag unter dem Titel «Sturz in die Sonne» Steven Wyss’ viel beachtete Übersetzung des Romans «Présence de la mort» von Charles Ferdinand Ramuz erschienen.

Neben den Kulturpreisen vergibt die Stadt Thun als Mitglied der Städtekonferenz Kultur erstmals das viermonatige Atelierstipendium Belgrad. Dieses geht 2024 an die bildende Künstlerin Lea

Vetter.

