Nach Konkurs der Betreiber – Stadt Thun sucht neue Nutzer für die Konzepthalle Jetzt geht der Thuner Gemeinderat in die Offensive: Er hat entschieden, den künftigen Betrieb der Halle 6 im Selve-Areal neu auszuschreiben. Michael Gurtner

In diesem Gebäude im Thuner Selve-Areal befindet sich die Konzepthalle 6 (Eingang vorne rechts). Foto: Christoph Gerber

Die Mitteilung der Stadt Thun vom Donnerstagmorgen ist kurz – aber brisant. Der Gemeinderat hat laut Communiqué nämlich entschieden, den Betrieb der Halle 6 neu auszuschreiben. In den historischen Gemäuern im Selve-Areal könnte in naher Zukunft also eine völlig neue Nutzung umgesetzt werden.

«Das Amt für Stadtliegenschaften wurde beauftragt, die notwendigen Grundlagen für die Ausschreibung zu erarbeiten», heisst es weiter. Der Gemeinderat sei grundsätzlich und innerhalb der gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen offen für innovative Ideen und unterschiedliche Nutzungen der Halle. «Die Details werden nun erarbeitet und Teil der Ausschreibungsunterlagen sein.» Die Ausschreibung solle zu gegebener Zeit publiziert werden.