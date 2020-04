Wegen Waldbrandgefahr – Stadt Thun schliesst Brätlistellen Grillieren auf dem Grunderinseli, im Bonstettenpark und im Schadaupark ist ab sofort tabu.

Beliebter Ort zum Bräteln: Das Grunderinseli in Thun. Foto: Andreas Staeger

Feuer im Freien kann bei der derzeit herrschenden Trockenheit zur grossen Gefahr werden: Bereits am 15. April haben die Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter des Kantons Bern aufgrund der Gefahrenstufe 4 («gross») ein Feuerverbot im Wald erlassen. Das Entfachen von Feuer im Wald oder in Waldesnähe – der Mindestabstand beträgt 50 Meter – ist bis auf Widerruf im ganzen Kanton untersagt. Bei Wind muss auch ausserhalb der Verbotszonen darauf verzichtet werden, Feuer zu entfachen.

Offensichtlich halten sich nicht alle an dieses Verbot. Deshalb hat die Stadt Thun reagiert, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. In Absprache mit der Kantonspolizei schloss die Stadtregierung die Feuerstellen im Bonstettenpark, im Schadaupark und auf dem Grunderinseli. «Die Grillstellen sind ab heute Freitag abgesperrt», heisst es im Communiqué.

Gebrannt hat es im Kanton in den letzten Wochen schon mehrfach. So auch in Adelboden, wo der Polizei am Gründonnerstag gegen 13.30 Uhr ein Waldbrand gemeldet worden war. Das Feuer dehnte sich auf rund vier Hektaren aus und führte zu einer starken Rauchentwicklung.

( pd/mik )