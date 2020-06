Bei der Stadtkirche – Stadt Thun restauriert Pavillon Das Deckengemälde in der Kuppel des Pavillons bei der Kirchtreppe wird bis Ende Juli restauriert.

Das Deckengemälde in der Kuppel des Pavillons stammt vom Steffisburger Künstler Roman Tschabold. Foto: PD

Der achteckige Pavillon beim Treppenaufgang zur Thuner Stadtkirche ist bei der kantonalen Denkmalpflege als schützenswertes Objekt eingestuft, wie die Stadt Thun in einer Mitteilung schreibt. Er wurde in der Biedermeierzeit um 1830 erstellt. Im Zuge der Restaurierung in den 1950er-Jahren beauftragte die städtische Kunstkommission den Steffisburger Künstler Roman Tschabold mit der Ausmalung der Decke. Seither schmückt seine symbolische Darstellung von Himmel und Erde, Gnade und Gericht die Kuppel.

Klima, atmosphärische Verschmutzung und zum Teil auch Vandalismus hätten dem Gemälde in den letzten Jahren zugesetzt. Deshalb habe sich die Stadt Thun entschieden, es wieder auffrischen zu lassen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Juli. Die Kirchtreppe bleibt während der ganzen Zeit offen.

Bessere Beleuchtung

Die Restaurierung der Kuppel findet im Rahmen der Mauersanierungen und Erneuerungen der Beleuchtung auf dem Schlossberg statt (wir berichteten). Neben der Restaurierung werden LED-Leuchten im Kuppelkranz angebracht, die das Gemälde künftig noch besser zur Geltung kommen lassen. Die Kosten belaufen sich auf maximal 46’000 Franken, wobei die kantonale Denkmalpflege die Arbeiten zu einem Drittel subventioniert.

( pd/ngg )