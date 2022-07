Bauprojekt in Thun – Stadt saniert Sporthalle und Schwimmbecken in der Progymatte Die 43-jährige Sporthalle Progymatte entspricht nicht mehr den heutigen Normen und Ansprüchen. Deshalb nimmt die Stadt Thun bald eine Teilsanierung vor. PD

Die Turnanlage Progymatte wird während der Sommerferien 2023 und 2024 teilsaniert. Foto: Patric Spahni

Die Sporthalle Progymatte in Thun besteht aus einer Dreifachhalle, einer kleineren Turnhalle und einem Schwimmbecken. Sie wird von Schulen wie auch von diversen Sportvereinen intensiv genutzt. Die 1978 und 1979 gebaute Anlage ist inzwischen sanierungsbedürftig. «Insbesondere die Haustechnik und die inneren Oberflächen sind in die Jahre gekommen und entsprechen nicht mehr den heutigen Normen und Ansprüchen», hat die Stadt am Freitag mitgeteilt. Nach einer vertieften Zustandsanalyse sei der Unterhaltsbedarf definiert worden. In den kommenden zwei Jahren wird nun eine grössere Teilsanierung realisiert.

Erneuerung ist dringend

Am dringendsten eine Sanierung nötig hat gemäss der Stadt das Lernschwimmbecken. Es soll mit einer langlebigen Chromstahlwanne ausgekleidet werden. Zudem will die Stadt die Badewassertechnik und die Bodenbeläge erneuern. «Auch die Fenster in der Schwimmhalle und die Sportböden der kleinen und grossen Turnhalle werden ersetzt», heisst es weiter. Zudem würden am Hallenboden und an der Fassade Massnahmen zum besseren Schutz vor Erdbeben getroffen.

Als Neuinvestition wird eine Buvette mit Teeküche eingebaut, die den Vereinen und dem Schulbetrieb für Anlässe zu Verfügung steht.

Weiter entspricht die Gebäudehülle nicht mehr den aktuellen Energievorschriften. Mit der energetischen Sanierung des Dachs, dem Ersatz der Fenster sowie der Installation einer Fotovoltaikanlage erfülle die Stadt die Vorgaben. «Die Sichtbetonfassade aus vorgehängten Elementen kann beibehalten werden», steht in der Mitteilung. Die Stadt trifft auch verschiedene Sicherheitsvorkehrungen zur Unfallverhütung und setzt ergänzende Massnahmen zur Hindernisfreiheit um. Als Neuinvestition wird schliesslich eine Buvette mit Teeküche eingebaut, die den Vereinen und dem Schulbetrieb für Anlässe zu Verfügung steht.

Umsetzung erfolgt in Etappen

Die Gesamtkosten des Unterhaltsprojektes betragen gemäss der Stadt 6,118 Millionen Franken – davon sind 183'000 Franken Investition. «Die Kreditgenehmigung erfolgte in Kompetenz des Gemeinderats», hält die Stadt fest. Zusammen mit den Schulbehörden und Vereinsvertretungen sei eine etappierte Umsetzung der Sanierung geplant. «Um den Betrieb so wenig wie möglich einzuschränken, sollen die Arbeiten mehrheitlich in den Sommerschulferien 2023 und 2024 realisiert werden», heisst es.

Die Sanierung des Schwimmbeckens nimmt mehr Zeit in Anspruch und erfolgt von Frühjahr bis Herbst 2023. In dieser Zeitspanne wird der Schwimmunterricht eingeschränkt sein und nach Möglichkeit ins Strandbad verlegt.

