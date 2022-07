Stadtfriedhof Thun – Stadt saniert die Abdankungshalle Die Abdankungshalle auf dem Stadtfriedhof soll laut Stadt attraktiver gestaltet werden. Die Arbeiten werden im Laufe des Jahres 2023 ausgeführt.

Auf dem Stadtfriedhof in Thun soll renoviert werden. Foto: Patric Spahni

Seit Herbst 2020 ist das neue Krematorium auf dem Schorenfriedhof in Betrieb. Kremationen finden heute ausschliesslich dort statt. Wie die Stadt Thun mitteilt, werde das alte Krematorium auf dem Stadtfriedhof an der Schönaustrasse weiterhin für Abdankungen genutzt. In der Abdankungshalle dort habe es schon seit längerer Zeit keine grösseren Anpassungen und Investitionen mehr gegeben. Jetzt will die Stadt laut Mitteilung die Abdankungshalle und das Foyer sanieren und aufwerten.

Erweiterte Nutzungsmöglichkeiten

Das Projekt sieht diverse Massnahmen vor. So will die Stadt die WC-Anlagen, die Beleuchtung und die Sitzgelegenheiten erneuern, die Saaltechnik mit einem Beamer ergänzen und Brandschutzmassnahmen umsetzen. Künftig werde der Raum heller und freundlicher wirken. «Dank mobiler Bestuhlung und einem religionsneutralen Erscheinungsbild kann der Ort künftig multifunktional genutzt werden, zum Beispiel für Abdankungen verschiedener Religionsgemeinschaften oder auch für andere Anlässe.»

Sanierung erfolgt 2023

Die Kosten für die Sanierung und Aufwertung belaufen sich laut Stadt auf 475’000 Franken. Die Sanierung soll im Laufe des Jahres 2023 realisiert werden. Während der Bauarbeiten könnten die Abdankungen in der Schorenkapelle oder in der Kirche Schönau durchgeführt werden. Die künftige Nutzung der übrigen Räume des alten Krematoriums werde im Rahmen einer detaillierten Flächenbedarfsanalyse des Tiefbauamtes erarbeitet werden.

PD

