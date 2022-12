Bauarbeiten in Thun – Stadt saniert Deckbelag auf der Allmendstrasse Vom 15. bis 17. Dezember saniert die Stadt Thun den Deckbelag im letzten Abschnitt der Allmendstrasse. Die Durchfahrt ist erschwert.

Weil Löcher im Asphalt auch ein Sicherheitsrisiko sind, saniert die Stadt die Allmendstrasse Foto: Valérie Chételat

Auf der Allmendstrasse zwischen der Sportanlage Waldeck (Allmendstrasse 181) und der Autobahnbrücke Neuhaus ist der Deckbelag stark beschädigt. «Dies stellt insbesondere für Velofahrende ein Sicherheitsrisiko dar und verursacht zusätzlichen Lärm», wie die Stadt Thun in einer Medienmitteilung schreibt. Sie wird den Abschnitt deshalb sanieren. Die Vorarbeiten starten am 15. Dezember.

Der Einbau des neuen Deckbelags erfolgt am 16. und 17. Dezember. An diesen Tagen ist die Durchfahrt erschwert. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Der Verkehrsdienst ist vor Ort. Die Trottoirs sind für den Fussverkehr ohne Einschränkungen nutzbar. Bei schlechter Witterung müssen die Arbeiten auf die darauffolgenden Arbeitstage verschoben werden.

Diese Sofortmassnahme erfolgt in Abstimmung mit der kompletten Sanierung dieses Abschnitts der Allmendstrasse, die für die Jahre 2025/2026 geplant ist.

pd

