Pokalübergabe – YB-Fans sollen erneut nur im kleinen Rahmen feiern Am Samstag findet im Wankdorfstadion die Pokalübergabe vor leeren Rängen statt. Die Stadt Bern ruft die YB-Fans zum Partyverzicht auf.

Am Samstag werden die YB-Spieler erneut den Pokal im leeren Wankdorfstadion in Empfang nehmen. Foto: Christian Pfander

Die Stadt Bern appelliert in einem Aufruf vom Mittwoch nicht nur an Corona-Skeptiker, die am Samstag auf die Strasse gehen wollen, sondern auch an die Fans des Berner Fussballklubs BSC Young Boys: Sie sollen bei der Pokalübergabe gleichentags im Wankdorfstadion grössere Menschenansammlungen vermeiden. Die Kantonspolizei werde präsent sei und nötigenfalls den Zugang zu Plätzen oder Strassen einschränken.

Die Pokalübergabe an den alten und neuen Schweizer Fussball-Meister YB findet nach dem letzten Heimspiel der Berner statt. «Aufgrund der andauernden Corona-Krise müssen (. . .) leider auch in diesem Jahr offizielle Feierlichkeiten in der Stadt Bern ausbleiben», schreibt die Berner Stadtregierung.

sda/sih

