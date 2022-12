Organisiertes Betteln in Bern – Stadt ruft dazu auf, Bettelnden aus Osteuropa kein Geld zu geben In Bern bitten vermehrt Bettlerinnen und Bettler aus Osteuropa um Geld. Dieses komme schliesslich organisierten Banden zu, warnt die Fremdenpolizei. Rahel Guggisberg

Eine bettelnde Person bittet Ende September in Bern um Almosen. In der Vorweihnachtszeit kamen dann organisierte Bettlerclans nach Bern. Foto: Adrian Moser

Wer in den letzten Tagen durch die Stadt Bern flanierte, dem ist es wohl aufgefallen: An ganz verschiedenen Orten bettelten Menschen um Geld. Dies nicht nur in der Innenstadt, sondern beispielsweise auch vor Läden im Breitenrainquartier.

Gemäss Angaben der Fremdenpolizei handelt es sich meist um Angehörige organisierter Bettelbanden. Die Stadt ruft die Bernerinnen und Berner dazu auf, diesen Personen kein Geld zu geben. «Sie stammen mehrheitlich aus dem osteuropäischen Raum und werden von hierarchisch straff organisierten Banden in die Schweiz geschleust», schreibt die Sicherheitsdirektion in einer Mitteilung. Das Geld, das man diesen bettelnden Personen gebe, komme «schlussendlich den organisierten Banden zu».

16 Personen überprüft

Nachdem sich mehrere Passanten bei der Fremdenpolizei gemeldet hatten, ging diese am Samstag auf Patrouille. Alexander Ott, Leiter Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei, sagt: «Insgesamt haben wir 16 ausländische Personen überprüft, welche aktiv und störend um Almosen bettelten.»

Die Mitarbeitenden beobachteten, wie sich die bettelnden Personen in der Stadt an verschiedenen Orten trafen, sich absprachen und sich danach an verschiedenen Standorten positionierten. «Einer bettelte als Samichlaus, andere hatten Kinderwagen bei sich, die mit Decken gefüllt waren», sagt Ott.

Betteln ist in der Stadt Bern erlaubt. Deshalb müssen die bettelnden Personen nicht mit einer Anzeige rechnen. Die Fremdenpolizei hat indes in sechs Fällen «ausländerrechtliche Massnahmen ergriffen».

Soziale Probleme in Rumänien

Die Bettelnden sind mit mehreren Fahrzeugen aus Rumänien in die Schweiz gefahren. Der Hauptgrund für die Betteltätigkeit sind soziale Probleme im EU-Land Rumänien: «Die meisten der Bettelnden kommen aus verarmten Regionen in Rumänien, und sie gehören zu Roma-Grossfamilien, die in ihrer Heimat von extremer Armut und Diskriminierung betroffen sind», sagt Ott.

Er hat Siedlungen besucht, wo Menschen in Bretterverschlägen hausen, ohne Zugang zu medizinischer Versorgung, ohne Möglichkeit für Kinder, eine Schule zu besuchen.

«Hochgradig organisiert»

Hinter den Bettelnden gebe es hierarchische und ausbeuterische Clanstrukturen, so Ott. Das Grundproblem werde auch mit Kontrollen nicht gelöst. Denn solange sich die Bettelei für die Clans lohne und die Menschen in ihren Heimatländern kein Sozialnetz hätten, würden sie weiter ausgebeutet.

Deshalb komme der Sensibilisierung der Bevölkerung eine wichtige Bedeutung zu: «Wer Bettelnden aus diesen Kreisen Geld gibt, finanziert die mächtigen Clanchefs in Rumänien, die oft in Saus und Braus leben», warnt Ott. Diejenigen, die wirklich Hilfe bräuchten, blieben trotz der Betteltätigkeit arm, weil sie das Geld nicht behalten könnten.

Rahel Guggisberg arbeitet bei der Wirtschaftsredaktion vom Bund und der «Berner Zeitung BZ». Ausgebildet als Lehrerin und Juristin, hat sie 2008 den Sprung in den Journalismus gemacht. Sie ist Dozentin für Wirtschaftsrecht an der Fernfachhochschule FFHS. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.