Ortsplanungsrevision Thun – Stadt reagiert auf Kritik von Einsprechenden Die Verhandlungen mit Einsprechenden gegen die Ortsplanungsrevision sind zu Ende. Die Stadt informiert heute, wie sie darauf reagiert.

Der Blick auf Schloss, Stadtkirche und Innenstadt (Symbolbild). In Thun gelangt die Ortsplanungsrevision in den kommenden Wochen in die entscheidende Phase. Foto: Christoph Gerber

Am Montagmorgen informieren Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) sowie die beiden Co-Leitenden des städtischen Planungsamts, Susanne Szentkuti und Florian Kühne, an einer Medienkonferenz über die jüngsten Schritte rund um die Thuner Ortsplanungsrevision (OPR). Während der öffentlichen Auflage der OPR im vergangenen Frühling 2022 wurden 66 Einsprachen und eine Rechtsverwahrung gegen diverse Punkte im überarbeiteten Baureglement und Zonenplan eingereicht.



Klärungsbedarf und/oder Kritik gab es etwa zu der Masse der Zone Wohnen W2, zum gemeinnützigen Wohnungsbau, Baumschutz oder zur Schadaugärtnerei. Im Sommer führte das Planungsamt mit den Betroffenen Einspracheverhandlungen durch. «Basierend auf der Analyse der Einsprachepunkte sowie den Erkenntnissen aus den Gesprächen mit den Einsprechenden erachtet der Gemeinderat gewisse Anpassungen an Baureglement und Zonenplan als zielführend», schreibt die Stadt in einer Medienmitteilung.

Mehr Möglichkeiten in Zone W2

«Wir sind überzeugt, gute Lösungen gefunden zu haben, die zu Thun passen», sagt Stadtpräsident Raphael Lanz. Mit der OPR behalte Thun seine «Identität und Einzigartigkeit», gleichzeitig würden attraktiver Wohnraum und Arbeitsangebote geschaffen. Künftig sollen in Regelbauzonen bestehende Flächen besser ausgenutzt werden und Entwicklungsmöglichkeiten für Bauwillige entstehen.



In weiten Teilen des Siedlungsgebiets geht mit der Aufhebung der Attikaregelung eine Aufzonung von W2 auf W3, also die Option von neu drei- statt zweistöckigen Bauten, einher. Ausgewählte Gebiete in exponierten Hanglagen, in Seenähe oder «mit sensiblen Quartierstrukturen» hätten weniger Entwicklungspotenzial und bleiben daher gemäss der Stadt der Zone W2 zugeteilt. «Aufgrund von Einsprachen schlägt der Gemeinderat nun vor, die Fassadenhöhe in der Zone Wohnen W2 leicht zu erhöhen, so dass ein Ausbau von zwei Vollgeschossen und einem Dachausbau möglich ist», hält die Stadt fest. Dies entspreche dem, was bereits heute nach noch geltendem Baureglement zulässig ist.

Mitte November im Parlament

Der Stadtrat wird an seiner nächsten Sitzung vom 17. November über die OPR befinden. Auf dessen Beschluss folgt eine Referendumsfrist von 30 Tagen. «Sofern kein fakultatives Referendum ergriffen wird, legt die Stadt Thun voraussichtlich im Frühling 2023 die OPR mit den durch den Stadtrat beschlossenen Änderungen ein zweites Mal öffentlich auf», heisst es in der Mitteilung. Anschliessend werden die Unterlagen im Laufe des Jahres dem Kanton zur Genehmigung eingereicht.

