«Reset» beim Erweiterungsprojekt – Stadt nimmt neuen Anlauf für den Ausbau des Bärenparks Statt die Machbarkeit eines Ausbaus des Berner Bärenparks zu prüfen, überarbeiteten die Verantwortlichen das Konzept – und legen es bald dem Gemeinderat vor. Christoph Hämmann

Im Bärenpark soll es wieder Platz für Jungbären geben. Dafür soll der Park vergrössert werden, im Gantrisch sind neue Aussengehege geplant. Foto: Urs Baumann

So hatten sich das Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) und Gemeinderat Reto Nause (CVP) nicht vorgestellt: Im Oktober 2019 präsentierten sie mit Tierparkdirektor Bernd Schildger den geplanten Ausbau des Berner Bärenparks – und ernteten viel Kritik. Eine Petition mit dem Titel «Nein zum Bärenpark-Wahnsinn» wurde innert kürzester Zeit über 2000-mal unterschrieben.

Dabei hatten die Verantwortlichen so euphorisch für ihren Plan geworben, von dem ihrer Ansicht nach vor allem das Berner Wappentier profitiert hätte: rund eine Verdoppelung des Bärenparks am Aarehang auf die ursprünglich geplante Grösse, Wiederaufnahme der Bärenzucht, Aussengehege für die älteren Jungbären in der Gantrischregion.