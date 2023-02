Massnahme gegen Staus in Thun – Stadt markiert eine zweite Einfahrtsspur am Lauitorkreisel Um die Verkehrssituation am rechten Seeufer zu verbessern, gibt es bald eine zweite Einfahrtsspur in den Lauitorkreisel aus Richtung Obere Hauptgasse.

Die Einfahrt aus der Oberen Hauptgasse in den Lauitorkreisel: Hier wird eine zweite Einfahrtsspur markiert. Foto: Michael Gurtner

Im letzten November hat der Gemeinderat weitere Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation am rechten Seeufer und in der Innenstadt beschlossen. Im Rahmen eines Verkehrsversuchs wird nun wie damals angekündigt der Lauitorkreisel angepasst: «Um den Verkehrsfluss zu verbessern, markiert die Stadt in der Kreiselzufahrt aus der Oberen Hauptgasse eine zweite Spur», heisst es in einer Medienmitteilung.

Fahrzeuge, die aus der Oberen Hauptgasse in Richtung rechtes Seeufer abbiegen, benutzen künftig den rechten Fahrstreifen. Fahrzeuge, die in Richtung Burgstrasse fahren, benutzen den linken Fahrstreifen. Dies soll mithelfen, den Rückstau auf der Hofstettenstrasse zu verringern. Die Markierungsarbeiten beanspruchen laut Communiqué der Stadt maximal einen Tag und erfolgen bei guter Witterung am 14. Februar. Bei schlechter Witterung werden sie auf einen darauffolgenden Tag verschoben. Der Verkehr wird zeitweise mit Verkehrsdienst geregelt, die Bushaltestelle Lauitor ist normal bedient.

Der Verkehrsversuch ist auf sechs Monate befristet, das heisst bis nach den Sommerferien. Die Wirkung des Versuchs soll anschliessend mittels eines umfassenden Monitorings analysiert werden. «Fällt die Wirkungskontrolle positiv aus, ist eine definitive Lösung denkbar», schreibt die Stadt.

pd

