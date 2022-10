Wegen drohender Stromknappheit – Stadt Langenthal verzichtet auf Weihnachtsbeleuchtung Um Energie zu sparen verzichtet die Stadt Langenthal dieses Jahr im öffentlichen Raum und in städtischen Gebäuden auf die Weihnachtsbeleuchtung.

Heuer nicht: In Langenthal verzichtet wegen der Energiekrise auf eine Weihnachtsbeleuchtung. Foto: Herbert Rentsch (Archiv)

Die drohende Stromknappheit schlägt durch: In Langenthal werden die Weihnachtsbäume in der Marktgasse, vor dem Stadttheater und auf dem Wuhrplatz dieses Jahr zwar gestellt und geschmückt, jedoch nicht beleuchtet, wie die städtischen Behörden am Freitag mitteilten. Die Weihnachtssterne werden nicht aufgehängt.

Ausserdem werden die Raumtemperaturen in städtischen Gebäuden gesenkt. In Büros und Schulzimmern etwa beträgt sie noch 20 Grad, in Turnhallen 17 Grad. Auch die Warmwassertemperaturen werden soweit wie möglich, ohne gesundheitliche Risiken einzugehen, gesenkt.

SDA

