Neues Angebot in Thun – Stadt lanciert Plattform Gesundheit und Sucht Da heute, anders als vor 20 Jahren, in der Stadt Thun nicht mehr die Drogenproblematik, sondern Gesundheits- und soziale Themen im Vordergrund stehen würden, hat der Gemeinderat eine neue Plattform gegründet.

Die Thuner Kommission für Gesundheits- und Suchtfragen wurde durch die Plattform Gesundheit und Sucht ersetzt. Foto: Martin Ruetschi (Keystone)

Vor rund 20 Jahren bildete der Gemeinderat aufgrund der Drogenproblematik und der offenen Drogenszene in Thun die beratende Kommission für Gesundheits- und Suchtfragen. Ihr Fachwissen und Engagement «hat massgeblich dazu beigetragen, dass die Angebote der verschiedenen Fachstellen die heutigen Bedürfnisse im Bereich der Drogenproblematik gut abdecken», schreibt die Stadt Thun in einer Mitteilung.

In den letzten Jahren seien Gesundheits- und soziale Themen sowie der Informationsaustausch aller beteiligten Institutionen und Organisationen stärker in den Vordergrund gerückt. Der Gemeinderat reagiert auf diese Entwicklung und lanciert eine Plattform Gesundheit und Sucht. Er folgt damit dem Vorschlag der Kommission für Gesundheits- und Suchtfragen, die ihre Auflösung beantragt hat und an ihrer Stelle eine flexiblere Struktur vorschlägt.

Flexible Organisation, nachhaltige Lösungen

«Unsere Kommission konnte viele Jahre wichtige Arbeit leisten. Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen bedarf es nun einer flexibleren, breiter abgestützten Struktur, die es erlaubt, rasch mit den geeigneten Gremien und Fachpersonen in Kontakt zu treten und die Themen anzugehen», sagt Carlo Schlatter, Präsident der Kommission für Gesundheits- und Suchtfragen. Gemeinderat Peter Siegenthaler (SP) ergänzt: «Die neue Struktur ermöglicht es uns, auch in Zukunft erfolgreiche und nachhaltige Lösungen zu finden für die sich laufend ändernden individuellen und gesellschaftlichen (Sucht-)Probleme.»

Es soll ein Netzwerk aufgebaut werden, das Institutionen aus dem Sucht- und Sozialbereich, dem Gesundheits- und Bildungswesen, der frühen Förderung, der Kinder- und Jugendarbeit, der Integration, der Polizei sowie private Organisationen aus Stadt und Region Thun umfasst.

Die Organisation der Plattform erfolgt durch die Beauftragte für Gesundheitsförderung der Abteilung Soziales, Corinne Caspar. Die Kommission für Gesundheits- und Suchtfragen wurde Ende Februar 2021 aufgelöst.

pd