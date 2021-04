Aktion am Bahnhof Thun – Stadt lässt unbenutzte Velos räumen Um möglichst viele Abstellplätze zur Verfügung stellen zu können, lässt die Stadt Thun in einer Frühlingsaktion unbenutzte Velos rund um den Bahnhof räumen. PD

Die neue Velostation am Bahnhof Thun kurz vor ihrer Inbetriebnahme. Inzwischen hat es eher zu viele als zu wenige abgestellte Fahrräder. Foto: Patric Spahni

Auf den 1900 Velo-Abstellplätzen rund um den Bahnhof Thun werden Fahrräder oft dauerparkiert oder «entsorgt». Vielfach finden sich darunter auch gestohlene Fahrräder. «Diese unbenutzten Velos blockieren unnötig die begehrten Abstellflächen für Pendlerinnen und Pendler», schreibt die Stadt in einer Mitteilung vom Montag. Deshalb würden Mitarbeitende der Velostation respektive der Fachstelle für Arbeitsintegration, der SBB und der Kantonspolizei Bern auch diesen Frühling eine Räumungsaktion durchführen.

Alle Fahrräder werden am Dienstag, 20. April, markiert. Am 4. Mai werden nicht verwendete Fahrzeuge eingesammelt. Die Kantonspolizei wird dann prüfen, ob die Velos als gestohlen gemeldet sind. Ist dies der Fall, werden die Eigentümerinnen und Eigentümer aufgefordert, ihre Fahrräder innert zwei Monaten abzuholen. Die nicht abgeholten Fahrräder werden von der städtischen Velostation weiterverwendet. «Die meisten werden in Länder der Dritten Welt exportiert», hält die Stadt fest. Wer sein beim Bahnhof abgestelltes Velo nach dem 4. Mai nicht wieder vorfinde, könne sich bei der Velostation unter Tel. 033 223 23 33 erkundigen.

Rückgabequote von 13 Prozent

Die Mitarbeitenden der Velostation führen zwei- bis dreimal pro Jahr eine Ordnungsaktion rund um den Bahnhof und in der Innenstadt durch. Letzten Herbst sammelten sie dabei 116 unbenutzte Velos ein. Die meisten ermittelten Eigentümerinnen und Eigentümer verzichteten auf die Fahrräder oder meldeten sich nicht. Lediglich 15 Personen forderten ihr Velo zurück, was einer Quote von 13 Prozent entspricht.

