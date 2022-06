Für mehr Biodiversität – Stadt gibt Tipps für Naturgärten Die Stadt Thun vermittelt an zwei kostenlosen Anlässen Wissen zur Bekämpfung von Neophyten und zur Pflege eines Naturgartens.

Ein verwilderter Garten mit grosser Biodiversität. Foto: PD

Die Förderung der Biodiversität sei ihr ein Anliegen, teilt die Stadt Thun mit. Durch die Gestaltung und Pflege der Grünflächen wie auch durch die Sensibilisierung der Bevölkerung leiste sie verschiedene Beiträge. «Zurzeit bietet die Stadt den Thunerinnen und Thunern zwei informative und praxisbezogene Anlässe in diesem Themenbereich», so die Stadt in ihrer Mitteilung.

Wie erkenne und bekämpfe ich Neophyten?

So informiert Stadtgrün Thun am 18. Juni über invasive Neophyten. Invasive Neophyten sind Pflanzen, die sich rasch und stark ausbreiten, wenig Konkurrenz haben und einheimische Arten verdrängen. Fachpersonen vermitteln am Anlass mit Praxisbeispielen Wissenswertes über die gebietsfremden Pflanzen und deren Bekämpfung. «Ziel ist, dass die Thunerinnen und Thuner in ihren privaten Gärten Neophyten erkennen und korrekt bekämpfen», erklärt Markus Weibel, Leiter Stadtgrün.

Wie pflege ich einen Naturgarten?

Am 22. Juni bietet die Fachstelle Umwelt, Energie, Mobilität der Stadt Thun zudem einen Workshop zum Thema Naturgarten. Der Anlass findet in einem privaten Naturgarten im Neufeld-Quartier statt und soll zeigen, wie sich die Artenvielfalt im eigenen Garten und im Siedlungsraum fördern lässt. «Auch kleine Veränderungen im Garten können viel bewirken», sagt Michael Gassner, Leiter Fachstelle Umwelt, Energie, Mobilität. Konkrete Massnahmen wie das Anlegen eines Asthaufens oder einer biodiversitätsfördernden Blumenwiese werden vor Ort erläutert und gezeigt.

pd/don

Fehler gefunden?Jetzt melden.