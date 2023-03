Das Honu Wassersport Center bietet zwischen Frühling- und Herbstferien verschiedene Kurse und Aktivitäten an, auch für Schulen oder im Rahmen des freiwilligen Schulsports oder des Ferienpasses. In den letzten Jahren etablierte sich das Wassersportcenter als Ausbildungsort für Leitpersonen von J&S sowie ESA (Erwachsenensport). Zudem finden in Zusammenarbeit mit Pro Senectute wöchentlich Angebote für Seniorinnen und Senioren statt. (pd)

www.honu.ch