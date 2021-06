Öffentlicher Verkehr in Thun – Stadt erneuert Wartehäuschen bei Bushaltestellen Nachdem die Stadt bereits mehrere Fahrgastunterstände erneuert hat, erfolgen in den kommenden Jahren weitere Anpassungen an Bushaltestellen. pd/sft

Das Wartehäuschen an der Bushaltestelle Strättligenplatz wurde bereits erneuert. Foto: PD

In den letzten Jahren erneuerte die Stadt Thun im Rahmen von Strassensanierungsprojekten auch mehrere Fahrgastunterstände bei Bushaltestellen. Dafür entwickelte die Stadt in Absprache mit der STI Bus AG einen modular zusammenstellbaren, transparenten Standard-Fahrgastunter­stand. Dieser lässt sich individuell an die jeweiligen Platzverhältnisse der Standorte anpassen.

Da das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes vorschreibt, Bauten und Anlagen für den öffentlichen Verkehr bis 2023 hindernisfrei umzubauen, realisiert die Stadt gemäss ihrer Medienmitteilung in den kommenden Monaten und Jahren weitere Anpassungen von Haltestellen. Ein weiteres Ziel ist es, die Haltestellen attraktiver und sicherer zu gestalten.