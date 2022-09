Ihre Gemeinde informiert – Stadt Burgdorf will Bedürfnisse der Bevölkerung ermitteln Um zu erfahren, auf welchen Kanälen die Bevölkerung von Burgdorf Informationen über die Stadt einholt, wurde die Umfrage: «WIR müssen mal reden…» lanciert.

Blick auf die Stadt Burgdorf, mit Altstadt, Schloss und Schwimmbad. Foto: Stefan Anderegg

Die Bevölkerung von Burgdorf und Umgebung soll auch in Zukunft einen guten Zugang zu Informationen über die Stadt und ihre Angebote haben.

Um die richtigen Kommunikationskanäle definieren zu können, will die Stadt Burgdorf die Bedürfnisse ihrer Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Bevölkerung aus der Region ermitteln. Möglichst viele sollen an der Umfrage «WIR müssen mal reden…» teilnehmen.

Das Kommunikationsverhalten innerhalb der Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren verändert. Die digitalen Medien haben bei der Verbreitung von Informationen stark an Bedeutung gewonnen und eröffnen auch den Gemeinden neue Möglichkeiten, um Bürgerinnen und Bürger zu informieren oder mit ihnen in Dialog zu treten. Die Herausforderung liegt darin, auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger zugeschnittene Instrumente auszuwählen und einen sinnvollen Mix zwischen digitalen und analogen Medien zu definieren.

Um die richtigen Kommunikationskanäle für alle Bevölkerungsgruppen auswählen zu können, will die Stadt Burgdorf nun deren Bedürfnisse abholen. Ziel ist es, möglichst alle Bevölkerungsgruppen aktiv in den Informationsfluss einzubeziehen.

Link zur Umfrage: http://www.burgdorf.ch/de/umfrage

Mitmachen und Gewinnen: Unter allen Teilnehmenden verlost die Stadt Burgdorf 2 Übernachtungen im Schloss Burgdorf und insgesamt 20 Einkaufsgutscheine von Pro Burgdorf im Wert von je 50 Franken.

Ihre Gemeinde informiert Dieser Artikel wurde von der Behörde verfasst und zur Verfügung gestellt.

