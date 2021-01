Für 2,8 Millionen Franken – Stadt Biel lanciert neues Projekt für Sozialhilfebezüger In Gruppenateliers sollen sich Sozialhilfebezüger gegenseitig motivieren und Perspektiven schaffen. In der dreijährigen Pilotphase rechnet die Stadt mit 2800 Teilnehmern.

Der Zentralplatz in Biel. Die Stadt plant ein neues Angebot für Sozialhilfebezüger. Foto: Archiv/Martin Bürki

Hilfe zur Selbsthilfe: Das ist der Grundgedanke des dreijährigen Pilotprojekts «Fokus Arbeit», das der Bieler Sozialdirektor Beat Feurer (SVP) am Dienstag präsentiert hat. Der Gemeinderat beantragt dem Stadtrat dafür einen Kredit von 2,8 Millionen Franken.

Sozialhilfebezüger sollen zu Akteuren in eigener Sache werden, indem sie in Gruppen zusammen mit anderen Teilnehmern Perspektiven entwickeln. Das Ziel ist laut Sozialdirektion, dass die Menschen ihr Schicksal wieder selber in die Hand nehmen.

Während vier bis sechs Wochen sollen die Sozialhilfebezüger regelmässig Gruppenateliers besuchen – an zwei bis drei Halbtagen pro Woche. So bleibe daneben Zeit, um Integrationsschritte und Abklärungen selber an die Hand zu nehmen.

Der Stadt schwebt vor, dass rund 2800 Personen das Projekt während der Pilotphase besuchen werden. Die Gruppe soll als Katalysator und Motivator wirken. Erste positive Erfahrungen hat Biel in den letzten Jahren mit dem Projekt «Berufliche Integration für Mütter» gemacht.

mb/SDA