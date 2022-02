Plakate, Meldestelle, Website – Stadt Biel lanciert Kampagne gegen Homo- und Transfeindlichkeit Biel soll eine Stadt sein, in der niemand wegen Geschlecht oder sexueller Orientierung diskriminiert wird. Die Stadtverwaltung setzt auf Sensibilisierung.

«Divers BielBienne»: So heisst eine Kampagne gegen Homo- und Transfeindlichkeit im öffentlichen Raum, welche die Bieler Stadtregierung am Freitag lanciert hat. Die Kampagne soll dazu beitragen, dass Biel als Stadt erlebt wird, in der niemand wegen des Geschlechts oder wegen der sexuellen Orientierung diskriminiert wird.

Wie die Stadtverwaltung am Freitag bekanntgab, setzt die Kampagne einerseits auf Plakate mit bekannten Bielerinnen und Bielern. Sie werben für Toleranz und Solidarität mit queeren Menschen. Zu diesen Personen gehören etwa die Sängerin Caroline Alves, der Tiktoker Naswyn und die SVP-Gross- und Stadträtin Sandra Schneider.

Anderseits hat die Stadtverwaltung eine neue Webseite aufgeschaltet. Dort erzählen Menschen von ihren Erfahrungen mit diesem Thema. Auch sind rechtliche Grundlagen sowie Hinweise auf Hilfs- und Beratungsstellen zu finden. Weiter schafft die Stadt Biel eine Meldestelle für erlebte oder beobachtete Diskriminierungen.

Ziel sei, die Problematik in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen und die Menschen zu animieren, anderen in diskriminierenden Situationen beizustehen, schreibt der Bieler Gemeinderat. Biel sei eine «Divers-City», die aus ihrer Vielfalt schöpfe. Diese Vision habe der Gemeinderat in der Strategie Biel 2030 festgesetzt und sie wolle er umsetzen.

https://www.divers-bielbienne.ch/

