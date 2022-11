Energieversorgung in Thun – Stadt bezieht Abwärme aus KVA Seit einigen Tagen sind die ersten drei grossen städtischen Gebäude ans Fernwärmenetz der Energie Thun angeschlossen. Die Stadt Thun kann so rund 2,3 Millionen Kilowattstunden Gas jährlich einsparen.

Die Stadt Thun hat die Gasheizungen im Verwaltungsgebäude und Werkhof an der Industriestrasse 2, in der Schulanlage Schönau und in der Stadtgärtnerei ersetzt und ans Fernwärmenetz angeschlossen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Damit folgt Thun einer 2019 mit der Energie Thun unterzeichneten Absichtserklärung, wonach verschiedene Liegenschaften mit Fernwärme aus der städtischen Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) zu beheizen seien.

Die Stadt bezieht dadurch bei der Wärmeversorgung neu einen Anteil von über 10 Prozent aus Fernwärme. «Der Verbrauch von Biogas, das die Stadt seit Anfang 2021 als Übergangslösung zu einer erneuerbaren Wärmeversorgung bezieht, kann nun um über 20 Prozent reduziert werden, was 2,3 Millionen Kilowattstunden entspricht.»

Die CO 2 -Einsparung durch den Anschluss der drei Liegenschaften liege bei rund 280 Tonnen CO 2 pro Jahr im Vergleich zum jetzigen Bezug von Biogas. «Diese Massnahme ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Energiestadt Gold und zur Klimaneutralität.» Das Amt für Stadtliegenschaften plant, die Turnhallen und das Lehrschwimmbecken Progymatte sowie die Schulanlagen Lerchenfeld so rasch wie möglich anzuschliessen.

pd

