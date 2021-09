Nach Eskalation auf Bundesplatz – Stadt Bern zieht bei Demos die Schraube an Der Gemeinderat fährt bei unbewilligten Corona-Demos neu eine Nulltoleranzpolitik. Die für diese Woche angekündigten Kundgebungen soll die Polizei von Anfang an unterbinden. Michael Bucher

Sind stets an vorderster Front dabei: Freiheitstrychler am unbewilligten Protestmarsch in Bern vom letzten Donnerstag. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Nach der Demo ist vor der Demo. Das scheint zurzeit in der Bundesstadt mehr denn je zu gelten. Denn während die Nachbetrachtung der eskalierten Kundgebung vom letzten Donnerstag noch immer heiss läuft, planen die Gegnerinnen und Gegner der Corona-Massnahmen für diesen Donnerstagabend bereits den nächsten Aufmarsch in Bern. Entsprechende Aufrufe dazu kursieren in den sozialen Medien. Auch die linksautonome Szene plant wiederum eine Gegendemonstration.

Damit es nicht noch mal zu solch wüsten Szenen wie letzten Donnerstag kommt, geht die Stadt in die Offensive: «Unbewilligte Covid-Kundgebungen werden nicht mehr toleriert», hält der Gemeinderat am Montag in einer Medienmitteilung fest. «Die Kantonspolizei ist angehalten, unbewilligten Kundgebungen entgegenzuwirken und geeignete Massnahmen im Rahmen der Verhältnismässigkeit zu treffen», heisst es weiter.