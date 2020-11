Berner Digitaltage – Stadt Bern zeichnet drei Projekte aus Digitale Einbürgerung, smarte Velos, Onlineplattform für Pop-Ups: Diese Ideen haben den städtischen Digitalisierungs-Wettbewerb gewonnen und werden von der Stadt Bern nun umgesetzt. Benjamin Bitoun

Jonathan Gimmel, Leiter Digitale Entwicklung der Stadt Bern freut sich über die Siegerprojekte des städtischen Ideenwettbewerbs. Foto: Nicole Philipp

Anlässlich der Berner Digitaltage wollte die Stadt Bern von der Bevölkerung wissen, was sie von einer digitalisierten Stadt erwarte. Unter den 15 Eingaben überzeugten 3 Ideen die interdisziplinäre Jury am meisten, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Die Ideen werden mit einem Preis für die besten Digitalvorschläge ausgezeichnet und fliessen nun in den Innovationsprozess der Stadt ein.

Das sind die Siegerprojekte und die Gewinnerinnen:

«Digitale Einbürgerung»

Miriam Gantert überzeugte die Jury mit ihren Ideen zur digitalen Einbürgerung. Foto: zvg

«Wer sich in Bern einbürgern lassen will, hat mit viel Papierkram zu kämpfen.» Diese Erfahrung macht aktuell Miriam Gantert. Sie ist Managing Partner bei Superloop Innovation und Mitgründerin des Impact Hub Bern. Gantert möchte den Einbürgerungsprozess smarter und digitaler gestalten.