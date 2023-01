Umstrittene Kredite im Millionenhöhe – Stadt Bern will nach Fifa-Deal über die Bücher Die Berner Finanzdirektion hat in den letzten Jahren rund eine Milliarde Franken an Krediten von der Fifa aufgenommen – nun soll die Praxis überprüft werden. Carlo Senn Bernhard Ott

Kredite in Millionenhöhe von der Fifa dankend angenommen: Der Stadtberner Finanzdirektor Michael Aebersold. Foto: Nicole Philipp

Wie am Donnerstag publik wurde, hat die Stadt Bern in den letzten sechs Jahren Kredite von der Fifa bezogen. Insgesamt rund eine Milliarde in den letzten sechs Jahren, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Weitere Kredite von der Fifa im Umfang von 800 Millionen Franken haben stadtnahe Unternehmen aufgenommen. Die zumeist für eine Laufzeit von drei Monaten gewährten Kredite des umstrittenen internationalen Fussballverbands werfen die Frage auf, wie wichtig die Ethik ist, wenn eine Gemeinde Liquidität braucht.