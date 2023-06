Mit dem Publibike in die Agglo – Stadt Bern will grossflächiges Veloverleihnetz Ab 2026 soll das Berner Veloverleihsystem von heute fünf auf dreizehn Gemeinden ausgeweitet werden. Dafür wird der Auftrag neu ausgeschrieben. Christian Häderli

Mit dem Publibike von Bern etwa nach Münsingen, Münchenbuchsee oder Worb fahren: Ab 2026 soll das möglich sein. Foto: Franziska Rothenbühler

Was hat Bern mit dem Veloverleihnetz vor?

Um das Berner Veloverleihsystem, das derzeit von Publibike betrieben wird, noch attraktiver zu gestalten, soll es wachsen. Der städtische Verkehrsplaner Karl Vogel hat deshalb diesbezüglich das Gespräch mit zahlreichen Gemeinden in der Region Bern gesucht.

Nun ist klar: Für das Vorhaben konnten die Gemeinden Belp, Ittigen, Kehrsatz, Köniz, Münchenbuchsee, Münsingen, Muri-Gümligen, Ostermundigen, Vechigen, Wohlen, Worb und Zollikofen ins Boot geholt werden. In einigen dieser Gemeinden sind bereits heute Veloverleihstationen vorhanden. Diese werden jedoch von Publibike bisher zu anderen Konditionen betrieben.

Auf der Liste bisher nicht aufgeführt ist Bremgarten. Ein Entscheid wird vom Gemeinderat im August gefällt.

Warum wird das Veloverleihsystem überhaupt neu ausgeschrieben?

Die öffentliche Hand ist dem sogenannten Submissionsgesetz unterstellt. Dieses schreibt vor, dass die Vergabe eines Veloverleihsystems öffentlich ausgeschrieben wird. Jener Vertrag, der aktuell zwischen der Stadt und Publibike gilt, läuft Ende 2025 aus. Zudem wollen alle teilnehmenden Gemeinden für den ab 2026 gültigen neuen Vertrag einheitliche Konditionen aushandeln.

Damit die Ausschreibung vorbereitet und durchgeführt werden kann, beantragt der Berner Gemeinderat dem Stadtrat einen Kredit von 350’000 Franken.

Ist es denkbar, dass künftig ein anderer Anbieter als Publibike berücksichtigt wird?

Ja. Zwar hat Publibike als aktuelle Betreiberin des Berner Veloverleihs derzeit 220 Stationen und 1800 Velos installiert. Auch ist das Unternehmen spätestens seit der Fusion mit Velospot im Jahr 2022 der grösste Anbieter in der Schweiz.

Trotzdem wird die Ausschreibung öffentlich sein, was bedeutet, dass Unternehmen aus der ganzen Welt Offerten einreichen und entsprechend die Ausschreibung gewinnen können. Publibike-Chef Markus Bacher hat angekündigt, eine «möglichst attraktive Offerte» abzugeben, um dies verhindern zu können.

Vorausgesetzt, Publibike erhält den Zuschlag erneut: Gibt es dann neue Velos?

Zumindest denkbar wäre das, und zwar aus zwei Gründen: Erstens werden jene Velos, die aktuell in Betrieb sind, von Nutzerinnen und Nutzern teilweise kritisiert, etwa weil sich die Akkus der E-Bikes bei kalten Temperaturen schneller entladen können oder weil jene Velos ohne Elektroantrieb für die Stadt Bern mit ihren zahlreichen Anstiegen ziemlich schwer sind.

Zweitens, weil der Berner Velo-Unternehmer Thomas Binggeli («Thömus») einer der drei Besitzer von Publibike ist, seit die Schweizerische Post das Tochterunternehmen 2022 verkauft hat.

Von offizieller Seite her hält man sich bisher aber bedeckt: «Da lassen wir die Katze noch nicht aus dem Sack. Wir sagen noch nichts dazu», so Publibike-Chef Markus Bacher.

Warum will die Stadt Bern weiterhin ein Veloverleihnetz?

Weil sie den Verkehr möglichst klimaneutral gestalten will. Verkehrsplaner Vogel formuliert es so: «Wichtig ist, dass wir das Gesamtangebot an Velorouten, öffentlichem Verkehr und Veloverleih so stark ausbauen können, dass sich immer mehr Leute für diese nachhaltige Mobilität entscheiden.»

«Es ist eine enorme Bereicherung, wenn ich an einem regnerischen Morgen mit dem Bus zur Arbeit fahren und am Abend, wenn die Sonne scheint, das Leihvelo nehmen kann.» Karl Vogel, Verkehrsplaner der Stadt Bern

Den Veloverleih sieht er als wichtigen Baustein dieser Strategie: «Es ist eine enorme Bereicherung, wenn ich an einem regnerischen Morgen mit dem Bus zur Arbeit fahren und am Abend, wenn die Sonne scheint, das Leihvelo nehmen kann.»

Ist schon bekannt, wo denn all die geplanten neuen Veloverleihstationen dereinst stehen sollen?

Nein. Wo neue Stationen geplant sind, wird erst mit der Veröffentlichung der Ausschreibung bekannt gegeben. Bedarf nach neuen Stationen gibt es nicht nur in jenen Gemeinden, die neu dazukommen. Auch die Stadt Bern ist Veloverleih-technisch noch nicht vollumfänglich versorgt. Im Altenbergquartier etwa gibt es bislang keine einzige Publibike-Station.

Wird das Berner Publibike-Angebot oft genutzt?

Ja, und es wurde seit seiner Einführung im Jahr 2018 stets beliebter – Corona-Pandemie zum Trotz. Haben Bernerinnen und Berner 2019 noch 1,15 Millionen Mal ein Velo ausgeliehen, waren es 2022 bereits mehr als 1,5 Millionen Fahrten. Übrigens: Die meistfrequentierte Publibike-Station der Schweiz ist jene vor der Heiliggeist-Kirche auf dem Berner Bahnhofplatz.

Die Publibike-Station auf dem Berner Bahnhofplatz: Nirgendwo sonst werden so viele Velos ausgeliehen und zurückgebracht wie hier. Foto: Franziska Rothenbühler

Spitzentage verzeichnet Publibike im Berner Netz gemäss deren Chef Markus Bacher «immer dann, wenn YB spielt, während des Gurtenfestivals und an wettermässig schönen Wochenendtagen inklusive Freitagabend».

Seit seiner Gründung bis im Jahr 2022 hat Publibike immer rote Zahlen geschrieben. Ist das Unternehmen inzwischen profitabel?

Nein, Publibike wirtschaftet trotz steigender Beliebtheit nach wie vor defizitär. Aber: «Wir arbeiten daran», sagt Markus Bacher. Zwischen Ende 2023 und Mitte 2024 soll das Unternehmen in die schwarzen Zahlen rutschen, das haben sich die drei Besitzer vorgenommen. «Wir glauben fest daran, dass es funktionieren kann.»

Darauf angesprochen, warum sich Publibike denn nun schon so lange in der Verlustzone befinde, antwortet Bacher: «In Bern und Zürich hat man in der Vergangenheit zu euphorisch offeriert.»

Warum sind die Velos ohne Elektroantrieb gegenüber den E-Bikes dermassen untervertreten?

Gemäss dem aktuell laufenden Vertrag mit der Stadt Bern sind die 1800 Publibikes, die im Berner Netz zur Verfügung stehen, hälftig aufgeteilt: 900 Velos sind E-Bikes, die anderen 900 Fahrräder haben keinen Elektroantrieb.

Danach suchen Nutzerinnen und Nutzer oft vergebens: Ein Publibike mit der hellblauen «E-Bike»-Aufschrift. Foto: Dres Hubacher

Das Problem: Die Bernerinnen und Berner bevorzugen das E-Bike gegenüber dem «normalen» Velo stark. Inzwischen beträgt die E-Bike-Quote 80 Prozent, nur noch jedes fünfte Velo, das ausgeliehen wird, hat keinen Elektroantrieb. Ob der Anteil an E-Bikes ab 2026 erhöht wird, bleibt vorderhand noch offen.

Um der Nachfrage nach E-Bikes trotzdem gerecht zu werden, betreibt Publibike eine sogenannte Ausgleichslogistik: «An stark frequentierten Tagen werden beliebte Stationen wie jene im Marzili oder im Eichholz mit zusätzlichen Touren beliefert», erklärt Bacher.

Wie geht Publibike gegen verwaiste Bikes vor, die herrenlos in der Stadt stehen?

Ein Publibike, das irgendwo verloren in der Landschaft steht: Dank GPS-Trackern in den E-Bikes ist dieses Bild seltener geworden. Foto: Raphael Moser

Gemäss den Betreibern hat sich das Problem deutlich entschärft, denn 2022 wurden alle E-Bikes mit einem GPS-Tracker ausgestattet und können entsprechend geortet werden. Bei Velos ohne Motor sind die Betreiber jedoch nach wie vor auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Ganz eliminieren könne man das Problem daher nicht. Publibike-Chef Bacher: «Im Extremfall waren Velos schon mal während neun bis zwölf Monaten verschollen. Aber irgendwann kommen alle wieder zurück.»

