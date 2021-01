Neuer Kredit für Wohnbaufonds – Stadt Bern will für ihre Einkaufstour weitere 45 Millionen Um weiteren günstigen Wohnraum zu schaffen, will Finanzdirektor Michael Aebersold dem Stadtberner Stimmvolk noch in diesem Jahr einen weiteren Millionenkredit vorlegen. Benjamin Bitoun

Neue städtische Liegenschaften: An der Looslistrasse 31 und 33 in Bethlehem hat die Stadt im letzten Jahr zwei Häuser gekauft. Foto: Beat Mathys

Trotz klammer Kasse und Corona-bedingten finanziellen Ungewissheiten will die Stadt Bern auch 2021 am Kurs ihrer Wohnpolitik festhalten und günstigen Wohnraum schaffen. Wie er gegenüber dem «Bund» sagte, plant Finanzdirektor Michael Aebersold (SP), Stadtrat und Stimmvolk noch in diesem Jahr einen Kredit über zusätzliche 45 Millionen Franken für den Kauf von Wohnungen vorzulegen.

Die Abstimmung soll analog zu derjenigen im Jahr 2019 erfolgen. Damals bewilligten Parlament und Volk bereits einen Kredit über 60 Millionen Franken. Von dem Geld sind nur noch rund 15 Millionen übrig, mit dem Rest hat der städtische Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik in den vergangenen eineinhalb Jahren 86 Wohnungen im günstigen Segment gekauft. Davon konnte sie 75 Wohnungen von einer einzigen Person erwerben – dem Unternehmer Alfred Haldemann.