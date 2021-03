Zwischen 2024 und 2027 – Stadt Bern will bauliche Grundordnung überarbeiten Die bauliche Grundordnung der Stadt Bern ist rund 30 Jahre alt. Nun soll sie den heutigen Bedürfnissen angepasst werden.

Die Stadt Bern will ihre bauliche Grundordnung überarbeiten. Das Grossvorhaben soll in handlichere Teilrevisionen aufgegliedert werden. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die bauliche Grundordnung der Stadt Bern soll in den kommenden Jahren überarbeitet werden. Teile davon sind rund 30 Jahre alt und entsprechen nicht mehr den heutigen Bedürfnissen.

Daher sollen die Bauordnung, der Bauklassenplan sowie der Nutzungsplan revidiert werden. Die dazu erforderlichen Mittel soll nun das Stadtparlament sprechen. Konkret geht es um einen Investitionskredit von 5,17 Millionen Franken sowie einen Verpflichtungskredit mit sechsjähriger Laufzeit über insgesamt 1,5 Millionen Franken für befristete Stellen.

Mit der grossen Revision will der Gemeinderat verschiedene Ziele des Stadtentwicklungskonzepts erreichen. So soll die revidierte bauliche Grundordnung ein qualitätsvolles Wachstum und bauliche Verdichtung ermöglichen.

Die Revision will der Gemeinderat in überschaubaren, inhaltlich oder räumlich abgrenzbaren Teilrevisionen angehen. Anspruchsgruppen und die Bevölkerung will er nach eigenen Angaben «gezielt einbeziehen». Die notwendigen Volksabstimmungen zu den einzelnen Teilrevisionen finden voraussichtlich gestaffelt zwischen 2024 und 2027 statt.

SDA/flo