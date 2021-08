Neue Signalisation – Stadt Bern will Aare sicherer machen Bei grossem Andrang kommen sich auf der Aare in Bern Schwimmende und Aareböötler oft gefährlich nahe. Neue Hinweisschilder beim Schönausteg sollen dies verhindern.

Die Signalisation am Schönausteg in Bern. Foto: zvg/Sportamt Stadt Bern

In der Aare kommen sich Schwimmende und Gummiboote immer öfter gefährlich in die Quere. Das will die Stadt Bern ändern. Sie hat auf Höhe Schönausteg bis Dalmaziquai die Signalisation verbessert, wie sie am Donnerstag mitteilte

Die zusätzlichen Blachen und Schilder bezwecken eine visuelle Entflechtung der unterschiedlichen Nutzergruppen, wie es im Communiqué heisst. Die Signalisation für Schwimmende ist linksseitig angebracht, diejenige für Boote rechtsseitig.

Auf der Höhe des Marzilibades wurde die Signalisation ebenfalls ergänzt. Sie soll dafür sorgen, dass «Gummiböötler» erst kurz vor der Auswasserungsstelle Dalmazibrücke das linke Ufer ansteuern und Schwimmende beim Ausstieg ins Marzilibad nicht behindern.

Der sommerliche «Aareschwumm» fiel in dieser Saison wetterbedingt weitgehend aus. Inzwischen ist der Abfluss auf normale Werte gesunken, und die Wassertemperatur stieg endlich auf über 18 Grad. Deshalb werden nun vermehrt Schwimmende erwartet.

Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft mahnt aber zur Vorsicht, wie die Berner Zeitung am Donnerstag berichtete. Die Hauptgefahr gehe zurzeit von Schwemmholz am Grund oder am Ufer aus. Vor dem «Aareschwumm» sollte man sich die Situation vor Ort deshalb genau ansehen.

sda/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.