Nach Kündigung in der Probezeit – Stadt Bern wählt neue Leiterin des Schulamts Die 49-jährige Luzia Annen Hochuli übernimmt die Leitung des Schulamtes der Stadt Bern. Sie tritt ihre Stelle Anfang 2022 an. Christoph Hämmann

Promovierte Erziehungswissenschaftlerin: Luzia Annen Hochuli. Foto: PD

Das Schulamt ist eine der Baustellen in der Stadtberner Direktion für Bildung, Soziales und Sport von Gemeinderätin Franziska Teuscher (GB). Neben schwierigen Dossiers wie die Schulinformatikplattform Base4kids galt es zuletzt auch, zentrale Führungsfragen zu klären. Im vergangenen Dezember, kurz vor Ablauf ihrer einjährigen Probezeit, kündigte mit Anna Bütikofer die Leiterin des Schulamts, die Anfang 2020 auf die pensionierte Irene Hänsenberger gefolgt war. Seither wird das Amt interimistisch geführt.

Nun hat der Gemeinderat die 49-jährige Erziehungswissenschaftlerin Luzia Annen Hochuli zur neuen Leiterin des Schulamtes gewählt, wie die Stadt am Montag mitteilte. Annen wohnt mit ihrer Familie in der Stadt Bern. Sie tritt ihre Stelle am 1. Januar 2022 an.