Rechnungsjahr 2019 – Stadt Bern verzeichnet Defizit von 17 Millionen Franken Die Rechnung 2019 der Stadt Bern schliesst mit roten Zahlen ab. Das Defizit beläuft sich auf 17,2 Millionen Franken. Stefan Schnyder

Der städtische Finanzdirektor Michael Aebersold ist «alles andere als erfreut» über das Defizit. Foto: Iris Andermatt

Jetzt liegen die Zahlen auf dem Tisch: Die Stadt Bern verzeichnet für das vergangene Jahr ein Defizit von 17,2 Millionen Franken. Bereits Ende Januar hat der Gemeinderat in Aussicht gestellt, dass die Rechnung mit einem Defizit abschliessen wird. Geplant war ein kleiner Überschuss. «Als Finanzdirektor bin ich alles andere als erfreut, dass ich das der Bevölkerung so mitteilen muss», sagte der städtische Finanzdirektor Michael Aebersold (SP) am Donnerstag im Grossratssaal. Der Grund ist vor allem, dass die Erträge bei den Unternehmenssteuern um 35 Millionen Franken unter dem Budget lagen. A

Der Gemeinderat hat für das laufende Jahr ein Sparprogramm verabschiedet. Er will so gegenüber dem Budget 15,5 Millionen Franken einsparen. 3,5 Millionen sollen bei den Personalausgaben eingespart werden. Im Budget 2020 war die Schaffung von 27 neuen Stellen vorgesehen. Jetzt wird die Stadt nur einen Teil davon schaffen. Für Einsparungen bei den Personalkosten sorgt auch der Entscheid des Gemeinderates, dass vakante Stellen erst nach einem Unterbruch von vier Monaten wieder besetzt werden dürfen. Zudem dürfen die Direktionen nur neue Stellen schaffen, die im Budget 2020 vorgesehen sind.

Zudem müssen die einzelnen Direktionen insgesamt 12 Millionen Franken einsparen. Die Sparvorgaben der einzelnen Direktionen richten sich nach einem Schlüssel, der vor allem den Anteil der beeinflussbaren Ausgaben berücksichtigt.

Zudem erwartet er aufgrund der Coronakrise Mehrbelastungen, die sich derzeit noch nicht beziffern lassen.