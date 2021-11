Corona in Schulen – Stadt Bern verhindert Massentests In der Theorie könnten Schulen von der umstrittenen Corona-Strategie des Kantons abweichen. Doch zumindest in der Stadt Bern lassen die Behörden das nicht zu. Carlo Senn

Die Spucktests wie hier im Berner Schulhaus Brünnen hat der Kanton abgeschafft. Foto: Raphael Moser

Seit die Fallzahlen steigen, gibt es auch an Berner Schulen wieder vermehrt Corona-Ausbrüche. Dann kommen im Kanton Bern mobile Testteams zum Einsatz, die sogenannte Ausbruchstests durchführen. Der Sonderweg, keine wöchentlichen Tests mehr durchzuführen, erntete in der Vergangenheit zu Kritik.

Solange aufgrund des Epidemiengesetzes kein Obligatorium für die Breitentests möglich sei, blieben Ausbruchstests die beste Option, so die Gesundheitsdirektion Mitte November in dieser Zeitung. In vielen Schulen war die Beteiligung an den freiwilligen Breitentests denn auch tief.