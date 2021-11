Alternative zu Heizpilzen – Stadt Bern vergünstigt erneut Heizkissen für Restaurants Auch in diesem Winter subventioniert die Stadt Bern Heizkissen für die Gastronomie. Heizstrahler oder -pilze sind in Bern nach wie vor verboten.

Die Stadt Bern bietet den Wirtinnen und Wirten subventionierte Heizkissen als Ergänzung zu Fellen und Wolldecken für die Aussenfläche im Winter an. Foto: Reto Oeschger

Auch in diesem Winter ist wegen der Zertifikatspflicht in der Gastronomie die Bewirtung von Aussenflächen ein grosses Bedürfnis. Aus diesem Grund unterstützt die Stadt Bern Wirtinnen und Wirte mit verbilligten Heizkissen. Übernommen werden 50 Prozent der Anschaffungskosten. Das teilt die Stadt am Montagmorgen mit.

Da Heizstrahler oder Heizpilze in der Stadt Bern im öffentlichen Raum nach wie vor nicht erlaubt sind, würden die Heizkissen eine ökologische und energieeffiziente Alternative bieten. Mit der Leistung, die ein einzelner elektrischer Heizstrahler benötigt, können 160 Heizkissen betrieben werden, im Vergleich mit einem Gasheizpilz sind es sogar 1000 Stück, rechnet die Stadt in der Mitteilung vor. Die Heizkissen können ab sofort bestellt und in wenigen Tagen geliefert werden. Das Angebot ist jedoch begrenzt, wie es weiter heisst.

Es ist bereits das zweite Mal, dass die Stadt dieses Angebot macht. Dieses stiess im vergangenen Jahr anfangs nur mässig auf Begeisterung unter der Berner Wirtinnen und Wirten. Etwa die hohen Kosten trotz Subventionen oder die Laufdauer der Akkus von zweieinhalb bis fünf Stunden, die für einen Ganztagesbetrieb die Bestellung von mehreren Serien von Kissen bedeuten würden, führte Tobias Burkhalter, Wirteverbandspräsident der Stadt Bern, vor einem Jahr als Gegenargumente ins Feld.

