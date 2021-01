Projektwettbewerb lanciert – Stadt Bern sucht gute Ideen für das Gaswerkareal Die Planer können sich an die Arbeit machen. Die Stadt Bern bittet um kreative Vorschläge für die Überbauung des Gaswerkareals. Stefan Schnyder

Das Gaswerkareal ist heute teilweise eine Brache. Der Gaskessel im Hintergrund wird als Kulturzentrum bestehen bleiben. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Stadt Bern ist seit Anfang Jahr die neue Besitzerin des Gaswerkareals. Sie hat dieses dem städtischen Energieunternehmen EWB für 30,8 Millionen Franken abgekauft. Nun will der Gemeinderat mit der Planung des Areals vorwärtsmachen. Er hat auf der nationalen Ausschreibungsplattform Simap einen städtebaulichen Ideenwettbewerb lanciert.

Die Knacknuss mit dem Gaskessel

Die Stadtregierung strebt an, dass am Aareufer «ein lebendiges neues Quartier mit bestehendem Jugendzentrum Gaskessel, urbaner Mischnutzung und attraktiven Naturräumen» entstehen soll. Die Vision für das neue Stadtquartier «beschreibt einen lebhaften Ort am Berner Aareufer, wo Menschen wohnen, arbeiten, sich erholen und vergnügen – zu jeder Tages- und Jahreszeit», so die Stadt.