Für schnelleren ÖV – Stadt Bern streicht Autospur auf Monbijoubrücke Um Verspätungen der Busse zu vermeiden, streicht die Stadt auf der Monbijoubrücke eine Autospur. Der motorisierte Individualverkehr wird mit einer neuen Ampel dosiert. Andreas Weidmann

Auf der Monbijoubrücke steht eine der zwei bisherigen Autospuren Richtung Thunplatz künftig exklusiv dem ÖV zur Verfügung. Foto: Franziska Scheidegger (Archiv)

Vor allem in den Stossverkehrszeiten bleiben die Busse der Linien 28 und 31 auf der Achse Monbijoubrücke–Kirchenfeldstrasse–(Thunstrasse) stadtauswärts heute oft im dichten Autoverkehr stecken und fahren Verspätungen ein. Die Stadt Bern will Abhilfe schaffen: Auf der Monbijoubrücke wird stadtauswärts – also in Richtung Thunplatz – eine der beiden Autospuren gestrichen und stattdessen eine Busspur eingerichtet. Zudem wird nach der Monbijoubrücke auf Höhe Tagesschule Kirchenfeld eine neue Lichtsignalanlage installiert.

Die neue Lichtsignalanlage gewährt den Bussen von Bernmobil Priorität in Richtung Thunstrasse und hält für sie die Strecke zwischen der Busspur und der Kreuzung Aegerten-/Thunstrasse frei. Gleichzeitig wird die bestehende Lichtsignalanlage an der Kreuzung Aegerten-/Thunstrasse neu programmiert, damit eine effiziente Abstimmung der Grün- und Rotphasen auf der Hauptachse Richtung Thunplatz gewährleistet ist.



Der motorisierte Individualverkehr werde an der neuen Ampel «verkehrsabhängig dosiert», sagt Christian Beiner, Bereichsleiter Verkehrsmanagement und Verkehrstechnik im städtischen Tiefbauamt auf Anfrage. «Es ist nicht die Absicht, einen Rückstau zu erzeugen, der nicht notwendig ist.» Dank der geplanten Massnahmen werde der Verkehr auf der Achse Richtung Thunplatz/Ostring «im Endeffekt auch für den Autoverkehr flüssiger».

Keine Baupublikation

Die Massnahmen sind laut Beiner Teil der Verkehrsmanagement-Massnahmen auf der Zentralen Verkehrsachse (ZVA), für welche der Stadtrat im Juli 2022 einen Kredit von 1,845 Millionen Franken genehmigt hat. Die ZVA führt vom Forsthaus über den Inselplatz zum Bahnhof Bern und von dort aus zum Wankdorf oder Neufeld. Durch die geplanten Massnahmen soll der Gesamtverkehr auf der ZVA sowie auf verschiedenen Zufahrtsstrassen effizienter gesteuert werden, der ÖV und der Veloverkehr werden priorisiert. Die Massnahmen wurden zusammen mit dem Bundesamt für Strassen, dem Kanton Bern, der Regionalen Verkehrskonferenz Bern-Mittelland und den Transportunternehmungen entwickelt.



Eine Baupublikation ist für den Abbau der Autospur und die Installation der Verkehrsampel laut Beiner nicht vorgesehen, weshalb auch keine Einsprachen möglich sind. Die Installationsarbeiten für die neue Lichtsignalanlage finden vom 17. bis zum 28. April 2023 statt. Nach der Markierung der Busspur auf der Monbijoubrücke Mitte Mai wird die neue Lichtsignalanlage in Betrieb genommen.

