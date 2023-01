Wegen eines Hangrutsches – Stadt Bern sperrt Aareuferweg für zwei Monate Jener Wanderweg, der im kleinen Bremgartenwald der Aare entlangführt, ist bis mindestens Ende Februar nicht begehbar.

Der Wanderweg im Chlyne Bremgartewald ist aufgrund eines Hangrutsches nicht mehr begehbar. Foto: PD/Stadt Bern

Der Wanderweg in der Stadt Bern am linken Aareufer im Chlyne Bremgartewald ist wegen eines Hangrutsches seit Freitag gesperrt. Er bleibe sicher bis Ende Februar geschlossen, teilte ein Sprecher der Stadt Bern mit.

Der Wanderweg an der Aare ist zwischen dem Kraftwerk Felsenau und der Abwasserreinigungsanlage Region Bern am Standort Neubrück gesperrt. Aktuell wird der Hang geologisch untersucht. Auf der Basis dieser Untersuchungen können anschliessend Massnahmen definiert und umgesetzt werden, so die Stadt Bern. Deshalb bliebe der Weg mehrere Wochen gesperrt.

Vor Ort ist eine Sperrung des Weges signalisiert. Sie wird auch in den gängigen Wander-Apps angezeigt. Die Schadensstelle kann via rechter Uferseite umgangen werden.

