Sparprogramm – Stadt Bern konzentriert Schulzahnmedizinischen Dienst an einem Ort Die Stadt Bern legt die Standorte des Schulzahnmedizinischen Diensts zusammen. Der Standort in Bümpliz wird ausgebaut, jener im Breitenrain wird geschlossen.

Die Stadt Bern legt die Standorte des Schulzahnmedizinischen Diensts zusammen. KEYSTONE/GAETAN BALLY

Im Rahmen des aktuellen Sparprogramms konzentriert die Stadt Bern den Schulzahnmedizinischen Dienst (SZMD) an der Frankenstrasse in Bümpliz. Für die entsprechenden Umbauarbeiten hat der Gemeinderat einen Kredit von 2,42 Mio. Franken zuhanden des Stadtrats verabschiedet.

Heute behandelt der SZMD die Schülerinnen und Schüler an der Frankenstrasse und an der Rodtmattstrasse im Breitenrain. Der letztgenannte Standort soll ganz aufgegeben werden, wie der Gemeinderat am Donnerstag mitteilte. Der Gemeinderat rechnet durch die Standortkonzentration mit Einsparungen von gegen einer halben Million Franken pro Jahr.

Um an der Frankenstrasse genügend Kapazitäten zu schaffen, werden bisher fremdvermietete Räume genutzt. Sie können laut Gemeinderat mit kleineren Anpassungen für den Schulzahnmedizinischen Dienst nutzbar gemacht werden.

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten werden alle wasserführenden Leitungen im Gebäude ersetzt und die Sanitäranlagen erneuert. Die bestehenden Behandlungsstühle und die technischen Geräte aus beiden Standorten werden soweit möglich wiederverwendet.

Die Bauarbeiten starten im Frühling 2022 und dauern voraussichtlich bis Ende November 2022. Die Arbeiten können nicht alle während des laufenden Betriebes ausgeführt werden. Der Schulzahnmedizinische Dienst wird deshalb für rund sieben Monate nur am Standort Rodtmattstrasse betrieben. Damit kann auf ein Provisorium verzichtet werden

sda/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.