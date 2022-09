Rot-grüne Wohnpolitik – Stadt Bern hat ein Herz für Diplomaten und Bundesräte Diplomaten und Magistratspersonen seien «Bedarfsgruppen», für welche die Stadt ein «Wohnungsangebot» anstrebe, sagt SP-Gemeinderat Michael Aebersold. Bernhard Ott

Nein, dieser Briefkasten gehört nicht zur kolumbianischen Botschaft, sagt Berns oberster Liegenschaftschef Michael Aebersold (SP). Am Münzrain miete die Gesandtschaft lediglich eine Wohnung. Foto: Adrian Moser

Die Praxis stammt noch aus der bürgerlichen Ära der Stadt Bern. Damals hat der Gemeinderat die Herrschaftswohnungen «nach einer gewissen Reihenfolge» an Magistratspersonen des Bundes, des Kantons oder der Stadt vermietet, sagte einst eine Sprecherin von Immobilien Stadt Bern (ISB). Dabei stützte sich die Stadtregierung auf eine eigene Richtlinie aus dem Jahr 1970. Das Verfahren blieb lange unhinterfragt. So lebten vor gut zwanzig Jahren in jeder dritten Herrschaftswohnung ehemalige oder aktive Behördenmitglieder und Beamte.