Armut wegen Corona – Stadt Bern gibt weiterhin Gutscheine für Lebensmittel ab Der Gemeinderat wird die Soforthilfe für Personen, die wegen der Pandemie in Not geraten sind, fortführen.

Die kirchliche Gassenarbeit hat bisher auch Essensgutscheine für ihre Klienten erhalten. Foto: Franziska Rothenbühler

Im Februar dieses Jahres hat der Gemeinderat 100'000 Franken Soforthilfe für Menschen gesprochen, die im Zuge der Pandemie in grosse Not geraten sind – insbesondere Sans-Papiers, Obdachlose und Sexarbeiterinnen. Über ausgewählte Partnerorganisationen wurden zwischen Februar und September Einkaufsgutscheine und Lebensmittel an Menschen abgegeben, die keine regulären staatlichen Hilfen wie Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen beziehen.

Die Mittel seien nun aufgebraucht, wie die Stadt Bern in einer Medienmitteilung schreibt. Der Gemeinderat teile die Einschätzung der Teilnehmenden des runden Tisches «Corona und Armut», dass die definierten Zielgruppen voraussichtlich noch während Monaten auf Direkthilfe angewiesen sein werden. Er hat deshalb beschlossen, die Massnahme bis April 2022 weiterzuführen. Dafür stellt der Gemeinderat weitere 100'000 Franken zur Verfügung.

PD/ps

