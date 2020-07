Alternative Wohnformen – Stadt Bern duldet illegale Bauwagen-Siedlung im Wald In einer Waldlichtung nördlich von Bethlehem stehen seit Jahren mehrere Bauwagen. Die Stadt Bern duldet die Siedlung, obwohl sie nicht legal ist. Stefan Schnyder

Der Weg zur Wagenburg im Berner Pfründwald. Foto: BZ-Archiv

Ein Leser dieser Zeitung staunte nicht schlecht. Auf einem Waldspaziergang gelangte er in ein Waldstück, das nördlich von Bethlehem liegt. Das Waldstück ist Teil des Bremgartenwalds und wird von dessen Kerngebiet durch die Eymattstrasse, welche nach Hinterkappelen führt, abgetrennt. «Meine Frau und ich sahen plötzlich, dass in einer Waldlichtung mehrere Bauwagen standen», erzählt der Leser, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Offensichtlich lebt eine Personengruppe permanent dort. Er möchte wissen, wie es um die Legalität dieser Siedlung steht.